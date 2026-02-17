¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜÈá·à¤Î6°Ì¡ÄÆó³¬Æ²ÊòÁ³¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡¡3²óÌÜÂç¥¸¥ã¥ó¥×¢ª2°ÌÉâ¾å¤â¸¸¡¡ÂçÀã¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢2²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ç³ÎÄê
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ½ª¤Î3²óÌÜÅÓÃæ¤Ç¶¥µ»¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£Æó³¬Æ²¤¬3²óÌÜ¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æó³¬Æ²¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¸¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¼ïÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²¡õ¾®ÎÓ¤ËÌµ¾ð¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡£1²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬131.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬129¥á¡¼¥È¥ë¤Ç5°ÌÈ¯¿Ê¡£2²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬131¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬130¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿Ì¿¤Î3²óÌÜ¡¢Æó³¬Æ²¤¬138.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£3²óÌÜ¤Î1¿ÍÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢Àã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£2²óÌÜ½ªÎ»¤Î6°Ì¤Ç·ë²Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÎÆ¼¡¢¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Î¶ä¤È¹ç¤ï¤»º£Âç²ñ4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡£¾®ÎÓ¤âº®¹çÃÄÂÎ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó³¬Æ²¤ÏÊòÁ³¡£Ãæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡Á¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÈá·à¡£Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö1¡¢2ËÜÌÜ¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ3ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¤³¤Î¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë1¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë2¤Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ç3¼ïÌÜÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¡2¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¿·¼ïÌÜ¡£2¿Í¤¬1²óÌÜ¤òÈô¤Ó½ª¤ï¤Ã¤Æ12°Ì°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬2²óÌÜ¤Ë¿Ê¤à¡£1¡¢2²óÌÜ¤Î¹ç·×¤Ç8°Ì°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬3²óÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Á´6ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹ç·×¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
