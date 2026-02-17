¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¿·½õ¤ÃÅê¡¦¥Þ¥¿¤ÏÇòÊÆ¤Ë¤âÂÐ±þ¡¡¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÏºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤â¡Ö¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡¿·½õ¤ÃÅê¥È¥ê¥ª¤¬²ÃÆþ¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£·¿Í¤Ë£±°ÂÂÇ£±»Íµå£²Ã¥»°¿¶¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°³ÚÅ·¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô£·¿Í¤ËÌµ°ÂÂÇ£²»Íµå£³£Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡áÁ°£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤Ë£±°ÂÂÇ£±»Íµå£³£Ë¤òµÏ¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÏÈÁè¤¤¤â¶Ë¤á¤Æ¤·Îõ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Þ¥¿¤¬´ËµÞ¼«ºß¤ËÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê»³À¥¡¢±ºÅÄ¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÌçÏÆ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç£³¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥·¥ó¥«¡¼·Ï¤Îµå¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤Ë£±°ÂÂÇ£±»Íµå£³Ã¥»°¿¶¤Ç½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó£²¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï·Á¼°¡£ºòµ¨£³£Á¤Ç¤Ï£¶£·²ó£±¡¿£³¤ò£¹£³Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÆüËÜ¤Ç¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹ºÇÂ®£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤â¡Ö¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Î£±Ç¯ÌÜ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ£×£Â£Ã¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò¼Âà¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯ÅêË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¡£¾Ç¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¿©¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇòÊÆ¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥êÅ¬±þ¡£º£¸å¤Ë´üÂÔ´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë£²£µµå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë