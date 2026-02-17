¡Ôºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ31Ç¯¡Õ¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡¢ÅìÍ·±àÃÏ¤Ç¸ì¤ëËÜ²»¤Ï¡Ä
¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒÈ¯À¸¤«¤é31Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2026Ç¯1·î17Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÅìÍ·±àÃÏ¤Ç¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ1.17¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦¿ÌºÒÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤É¤¤¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìÍ·±àÃÏ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°5»þ46Ê¬¤ËÌÛÅø¡£
¡¡¼«¤é³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÌºÒ¤Îµ²±¤È¶µ·±¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂ¼Íã¤µ¤ó¡Ê1995.1.17À¸¤Þ¤ì ²ñ¼Ò°÷ 31ºÐ¡Ë¡¢ÈËËÜ¹áºÚ¤µ¤ó¡Ê1996Ç¯À¸¤Þ¤ì ½ñÆ»²È 29ºÐ¡Ë¡¢´ØÑÛ¹á¤µ¤ó¡Ê2003Ç¯À¸¤Þ¤ì ¹ÃÆîÂç³Ø3Ç¯ 22ºÐ¡Ë¡£
¡¡6432¿Í¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿Æü¤Ë¿À¸Í¤Ç¡ØÀ¸¡Ù¤ò¼õ¤±¤¿Íã¤µ¤ó¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÊª¿´¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¾®³Ø5Ç¯¤Î»þ¤Ë´ôÉì¸©¤Ë°Ü¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¡¦15ºÐ¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¿À¸Í¤ËÌá¤ê¡¢Íã¤µ¤ó¤Î¿´¶¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡£¿ÌºÒ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¿À¸Í¡¦ºå¿À´Ö¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¡£¡Ö¿ÌºÒÅö»þ¤Î¿À¸Í¤Î³¹¤Î¤è¤¦¤¹¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¿Í¿ô¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È°ìµ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÇ¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¡£ ¼«Ê¬¤¬²¿¤«È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤ÇËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬º£¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Åö»þ¤Î¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Ã´Åö¶µ¼ø¤«¤é¤Î´«¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÅÀ¡É¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¡ÉÀþ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£½Ð»ºÄ¾Á°¤ÎÊì¿Æ¤òÈòÆñ½ê¤Þ¤ÇÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤Î¤³¤È¡¢»ºµ¤¤Å¤¡¢µßµÞ¼Ö¤¬¼êÇÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢Éã¿Æ¤¬Êì¿Æ¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¤Î¤Î¡¢½ÂÂÚ¤Ç¿Ê¤á¤º¡¢µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤ÆÈ´¤±Æ»¤ØÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Ù»¡´±¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ë¡£
¡¡Íã¤µ¤ó¤òÂêºà¤È¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦¤Ó¡Ù¤¬ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¿ÌºÒ30Ç¯¤òµ¡¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²¿¤«·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢³¨ËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤äÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¡ÈÌÜ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¿ÌºÒ¡É¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢½õ¤±¹ç¤¤¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤Ê¤É¤ò¡¢¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤äÊÝ°é±à¤Ê¤É¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ï30Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Íã¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÀáÌÜ¤È¤µ¤ì¤ë¼¡¤ÎÇ¯¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¡Ö(¼«¿È¤â)ÀáÌÜ¡¢ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼èºà¤òÂ¿¤¯¼õ¤¿¤¬¡¢°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬20ºÐ¡¢20Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡£µîÇ¯30ºÐ¤Î¤È¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀáÌÜ¡¢ÀáÌÜ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ËÍ¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤Î¼¡¤ÎÇ¯¡¢21Ç¯ÌÜ¤ä31Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Íã¤µ¤ó¤Ï1·î17Æü¤ÎÊüÁ÷Á°Æü¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤¬¡¢¡ÖÍã¡×°Ê³°¤Ë¤â¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¾¿Æ¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¿ÌºÒ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Æ¡¢µÞ¤¤ç¡ÖÍã¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Íè±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢ ÈïºÒÃÏ¡¦¿À¸Í¤Ë½»¤ß¡¢¿À¸Í¤Î¹ÃÆîÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÄ«¤Î5»þÂæ¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¡¢Ä«¿©¤ä¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£²Ð¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÐºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÆó¼¡ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2011Ç¯¡¢Éã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Î´Ø·¸¤ÇÅìµþ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤âÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ö¿ÌºÒ¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ººÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¿ÌºÒ¤ÎÍâÇ¯¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈËËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¼õ¤±¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¿À¸Í¡Ù¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ã¿ÓÈï³²¤À¤Ã¤¿Ä¹ÅÄ¶è¤ÎÂçÀµ¶Ú¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤¬¾Æ¤±¤¿À×¤ò¸«³Ø¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î±Ø¤Ç½ñÆ»Å¸¤ò³«¤¤¤¿»þ¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿´õË¾¤Î²Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»±¿¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Î²Î»ì¤ò´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿À¸Í¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤âÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É²Î¤¦¤¬¡¢½ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ ¤³¤ÎÆü¤â¿À¸Í¡¦»°µÜ¤ÎÀ¸ÅÄ¿À¼Ò¤Ç¸æ¼ë°õ¤ò½ñ¤¯¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢1·î17Æü¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿À¸Í¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ´øÝÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
