Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Î¹¹À¸¤òÆ°²è¤Ç¸å²¡¤·¡¡Ê¡²¬¸©Ë½ÎÏÄÉÊü±¿Æ°¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Î¹¹À¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¸©Ë½ÎÏÄÉÊü±¿Æ°¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Î¥Ã¦¤«¤é¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë»ê¤ë¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î·¼È¯Æ°²è¤òºî¤ê¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¸ø³«¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸©ÆâÌó130¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤â3·î¡¢Ã»½ÌÈÇ¤òÊü±Ç¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆ°²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÎ¥Ã¦ÊÔ¤È½¢Ï«ÊÔ¤Î2ËÜ¤Ç³ÆÌó1Ê¬¡£Î¥Ã¦ÊÔ¤Ç¤Ï·Ù»¡¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿º¢¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£½¢Ï«ÊÔ¤Ç¤ÏË½ÎÏÃÄ¤È·èÊÌ¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤¦´î¤Ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡£