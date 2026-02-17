¡Ö¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ¼Õ¤ì¡×´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÃæ½ý¡¡¥ê¥ì¡¼¤Ç´¬¤¹þ¤ßÅ¾ÅÝ¤ÎÊÆ24ºÐ¤¬¹ðÇò¡Ö»ä¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
´Ú¹ñÁª¼ê¤ò´¬¤¹þ¤à·Á¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É(C)Getty Images
¡¡É¹¾å¤Î³ÊÆ®µ»¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤É¤¦¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º®¹ç¥ê¥ì¡¼½à·è¾¡2ÁÈ¤Î¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤³¤ì¤ò3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬Èò¤±¤¤ì¤º¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢ÀãÊø¼°¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ3Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¤Î¡ÈÀÜ¿¨¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µßºÑÁ¼ÃÖ¤Ï2ÈÖ¼ê°ÊÆâ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÄã¤ÏÊ¤¤é¤º¡£·ë¶É¡¢Á´ÂÎ6°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¤ÏÌÔ¾Ê¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ¼Õ¤ì¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬ÂåÉ½¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ½ý¤È¸À¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤Ë24ºÐ¤Î¶»Ãæ¤Ï¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï2026Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´õË¾¤ÈÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦»ä¤â¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¿È¤¬¾ÃÌ×¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â´¶¤¸¤ë¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉÔ±¿¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ø¤è¤¯¤³¤±¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£»ä¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡À¤³¦¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤â»ä¤Î¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¸«¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Å¸¤·¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊSNSÎ´À¹»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ãæ½ý¤«¤éÁª¼ê¤ò¤É¤¦¼é¤ë¤Ù¤¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]