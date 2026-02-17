¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÀªÆ£Í¥²Ö¡¢ÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡ÄÌ´¤òÄü¤áÀÚ¤ì¤ºÊâ¤ó¤À4Ç¯´Ö¡ÖÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿ÀªÆ£¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Æþ¤ê¸å¤ÏÉÔ°ÂÄê¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÈô¤Ù¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óËÌµþÂç²ñ¸å¤Ï¸½Ìò°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¸ÞÎØ¤äWÇÕ¤Ç¤ÎÉ½¾´Âæ¤ÎÌ´¤òÄü¤áÀÚ¤ì¤º¡¢ºÆ¤ÓÊâ¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£