¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¤ÎÆÃÂç138.5£í¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¸¸¤Ë¡Ä¡¡Å·¸õµÞÊÑ¤Ç3²óÌÜÃæ»ß¡¡2²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ç½ªÎ»¡¡»ÃÄê2°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÌµÇ°¤Î6°Ì
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à 3²óÌÜ(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
º£Âç²ñ¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß½Ð¾ì¡£ºÇ½ª3²óÌÜ¤Ç»ÃÄê2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê6°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î2¿Í¤¬1²ó¤º¤ÄÈô¤Ö¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï1²óÌÜ¤òÈô¤Ó5°Ì¡¢2²óÌÜ¤ò½ª¤¨6°Ì¤Ç3²óÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤Î3²óÌÜ¡¢ÆüËÜ¤Ï1¿ÍÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²Áª¼ê¤¬Âç¥¸¥ã¥ó¥×¡£±Ô¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤«¤é138.5¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢ÃåÃÏ¤Ç¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤â·è¤á¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤Î2¿ÍÌÜ¤Ø¡£¤·¤«¤·ÆÍÇ¡Àã¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ê½Ð¤·¡¢É÷¤ÏÆÍÁ³¸þ¤«¤¤É÷¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÃÇ¤â¤Ï¤µ¤ß¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂÔ¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¾õ¶·¡£¤¹¤ë¤ÈÅ·¸õ²óÉü¤òÂÔ¤¿¤º¶¥µ»¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£2²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ç¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¥á¥À¥ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï6°Ì¤Ç¤·¤¿¡£