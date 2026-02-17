¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¡ÖËþÂ¡×¤Î½é¸ÞÎØ¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×
¡¡15Æü¤Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï¹ç·×257¡¦0ÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿´Ý»³¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡×¡£º£Âç²ñºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ï8°Ì¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¤È2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¡¦¼é¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬½é¤á¤Æ²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¿®»Ò¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¤È¶¦¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºò½Õ¤Ë²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊÆ¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¡¢»¶¹ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿®»Ò¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤ËË¾¤ó¤À¡ÖÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÈ¤«¤¤³¤¤Ë¡×¤È¤Î´ê¤¤¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡£27ºÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë¤ò¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£