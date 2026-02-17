¡Ú¿Õµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¥ì¥·¥Ô¡ÛÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤êÌ£Á¹½Á¡É4Áª¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñÌ±ÉÂ¡ÖËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡×¤òËÉ¤²!
¡¡¤¤¤Þ¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿ÕÂ¡¤ò¼é¤ë¿©¤ÙÊý¤ÏÊ£»¨
¡ÖÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡È¿ÕÂ¡¤ò¼é¤ë¿©¤ÙÊý¡É¤¬Ê£»¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¤Î¾å·îÀµÇîÀèÀ¸¤À¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¿ÕÂ¡¤ò¼é¤ë¿©»ö½Ñ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤«¤é¿©»ö¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½ñÀÒ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡È½ÁÊª¡É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ÁÊª¤Ê¤é¡¢¶ñºà¤ò¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÈùÌ¯¤Ê²Ð²Ã¸º¤âÌÌÅÝ¤Ê²¼¤´¤·¤é¤¨¤âÉÔÍ×¡£¿å¤ËÍÏ¤±½Ð¤¹±ÉÍÜÁÇ¤â½ÁÊª¤Ê¤éÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¡¢ºî¤êÃÖ¤¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤âÊØÍø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ñºà¤È¤·¤Æ¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ºà¤ò»È¤¨¤Ð¸ú²ÌÈ´·²¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¤ß¤½½Á¥ì¥·¥Ô¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¡È¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¤ß¤½½Á¡É¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¤ß¤½½Á
¡¡¿Õµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¿©ºà¤ò°ì¤Ä°Ê¾å»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°å»Õ¤«¤é¥«¥ê¥¦¥àÀ©¸Â¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³Æ¥ì¥·¥Ô¤Î¥«¥ê¥¦¥àÃÍ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÆ¦Éå¤Î¤ß¤½½Á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ê¾®Ë¼¡Ë¡Ä4¸Ä¡Ê60g¡Ë
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¡Ä100£ç
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/8 ¸Ä¡Ê25g¡Ë
¤ß¤½¡Ê¤À¤·Æþ¤ê¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
1 Æ¦Éå¤Ï³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2 Æé¤Ë¿å300ml¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÆ¦Éå¡¢¤ß¤½¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤¯¡£
¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥ë¥Õ¥©¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¤Î¥±¥ë¥»¥Á¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ç¿ÕÂ¡¤ËÂç»ö¤Ê·ì°µ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 53kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 5.1£ç¡¢±öÊ¬ 0.7£ç¡¢¥«¥ê¥¦¥à 257mg
¤¤¤ï¤·¤È¤·¤·¤È¤¦¤Î»³Ü¥¤ß¤½½Á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤¤¤ï¤·¿å¼Ñ´Ì¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ä1/2 ´Ì¡Ê75g¡¿´Ì½Á´Þ¤à¡Ë
¤·¤·¤È¤¦¡Ä2ËÜ¡Ê6g¡Ë
¤ß¤½¡Ê¤À¤·Æþ¤ê¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2
Ê´»³Ü¥¡ÄÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1 ¤·¤·¤È¤¦¤Ï3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2 Æé¤Ë¤¤¤ï¤·´Ì¡¢¡Ê1¡Ë¡¢¿å300 ml¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤ß¤½¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤¯¡£
3 ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´»³Ü¥¤ò¤Õ¤ë¡£
¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤¤¤ï¤·´Ì¤Î¥ª¥á¥¬£³»éËÃ»À¤¬¡¢·ì´É¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ò¼é¤ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 59kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 5.7£ç¡¢±öÊ¬ 0.6£ç¡¢¥«¥ê¥¦¥à 121 mg
¤´¤Ü¤¦¤È¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤ÎÆÚ½Á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤´¤Ü¤¦¡Ä1/4 ËÜ¡Ê40g¡Ë
¤é¤Ã¤¤ç¤¦ÄÒ¤±¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¡Ä4¸Ä
ÆÚÆù¡ÊÀÖ¿ÈÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ë¡Ä80g
¤ß¤½¡Ê¤À¤·Æþ¤ê¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2
¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
1 ¤´¤Ü¤¦¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2 Æé¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¡¢ÆÚÆù¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3 ¿å300 ml¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ç¤´¤Ü¤¦¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£¤ß¤½¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤¯¡£
¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤´¤Ü¤¦¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Åü¤ÎµÛ¼ý¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¿ÕÂ¡¤Î·ì´É¤ò¼é¤ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 105kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 9.8£ç¡¢±öÊ¬ 0.8£ç¡¢¥«¥ê¥¦¥à 232 mg
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤È¥¯¥ì¥½¥ó¤Î¤«¤¶Ì¤ß¤½½Á
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/6 ¸Ä¡Ê30g¡Ë¡¡¡¡
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡Ä3¸Ä¡Ê30g¡Ë
ðùÎ³·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¤ß¤½¡Ê¤À¤·Æþ¤ê¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬¡¡¡¡¥¯¥ì¥½¥ó¡Ä10g
ºî¤êÊý
1 ¶Ì¤Í¤®¤Ï¤¯¤··ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2 Æé¤Ë¿å300 ml¡¢¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éA ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤½¤òÍÏ¤¯¡£ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
3 ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¿ÕÂ¡¼ãÊÖ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤¬Ä²Æâ´Ä¶¤ò²þÁ±¤µ¤»¤Æ¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 54kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 4.5£ç¡¢±öÊ¬ 0.9£ç¡¢¥«¥ê¥¦¥à 149 mg
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¿©ºà¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿ÕÂ¡¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤¿¤¤¿©ºà¤â¤¢¤ë¡£NG¿©ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ô¿Õµ¡Ç½¤¬°²½¡ª¡Õ¿ÕÂ¡¤ÎÌ¾°å¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤10¤ÎNG¿©ºà¡×¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¾å·îÀèÀ¸¤Î½ñÀÒ¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Û
¿Õµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿65¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¡ª
¡Ø¿ÕÂ¡¤ò¼ãÊÖ¤é¤»¤ëÌ¾°å¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù
¾å·îÀµÇîÀèÀ¸Ãø¡¡¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡¡Äê²Á¡§1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë