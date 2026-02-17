¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¹âÍüº»Íå¡¢LH16°Ì¤Ç4ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤ËËë¡¡´¶¼Õ¤ÎÎÞ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×
¡¡15Æü¤Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï114¥á¡¼¥È¥ë¡¢127¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×234¡¦5ÅÀ¤Î16°Ì¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°²ó22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤ÎÀã¿«¤È¤Ê¤ëº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¼¨¤·¤¿¡£´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï¹ç·×257¡¦0ÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈôÌö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¹âÍü¤ÎÌÜ¤«¤é»ß¤á¤É¤Ê¤¯ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£4Ç¯Á°¤Ë¤Ï»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¡£¡ÖËÌµþ¤ò½ª¤¨¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìá¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ì¤Ï´¶¼Õ¤ÎÎÞ¡£4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²óËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ïº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¤ò·Ð¸³¡£°ì»þ¤Ï°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼º°Õ¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤éºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤¿4Ç¯¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·Â³¤±¡¢º£Âç²ñ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤ÏÀã¿«¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ÇÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡£Ãç´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡15ºÐ¤ÇWÇÕ½÷»Ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿14Ç¯¥½¥Á¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£¸Ä¿Í1¼ïÌÜ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¤Ï¡¢º£²ó¤«¤é¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ò´Þ¤á¤Æ·×3¼ïÌÜ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£²ó¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¡£½÷»Ò¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿»³ÅÄ¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤éÀèÃ£¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿4Ç¯´Ö¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢33ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ëÀþ¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡£¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤·¡¢Èô¤Ö¤³¤È¤Ç²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹âÍü¤ÏÎÞ¤ò¿¡¤¤¡¢ô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀã¾å¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ô´Ý»³¤È¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«½ÐÀÊ¡Õ¹âÍü¤È´Ý»³¤Ï16Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹âÍü¤Ï¡Ö»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ³Í¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿4Ç¯¸å¤Èº£¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î²ÝÂê¤â½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢WÇÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆüËÜÁª¼êÃÄ1¹æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý»³¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿»î¹ç¡£¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£