¡Úµð¿Í¡Û¡ÖËèÆüÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤è¡×¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¿·½õ¤ÃÅêÆ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¡ÖÄ«ÃëÌë£³¿©°ì½ï¤À¤Í¡×
¡¡¿·½õ¤ÃÅê¥È¥ê¥ª¤¬²ÃÆþ¸å½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÎ×¤ß¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£·¿Í¤Ë£±°ÂÂÇ£±»Íµå£²Ã¥»°¿¶¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°³ÚÅ·¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô£·¿Í¤ËÌµ°ÂÂÇ£²»Íµå£³£Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡áÁ°£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¡á¤ÏºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÇÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤Ë£±°ÂÂÇ£±»Íµå£³£Ë¤òµÏ¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³°¹ñ¿ÍÏÈÁè¤¤¤â¶Ë¤á¤Æ¤·Îõ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î±¿Å¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ïº£µ¨½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÂÇ¼Ô£·¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Èï°ÂÂÇ£°¤Ç£³Ã¥»°¿¶¡£ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡£Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤ÏÍÞ¤¨¤á¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤âºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºòµ¨ÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤ÎÀô¸ý¤é¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Â®µå¤Ë³ÆÂÇ¼Ô¤Ï¡ÈÃåÊ§¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÃÙ¤ì¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤È¼«Ëý¤Î´ËµÞ¤â¶î»È¤·¤¿¡£½é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À´ßÅÄ¤Ï»ý¤ÁµåÁ´¤Æ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Êº¸¡ËÂ¤òÃå¤¤¤Æ¤«¤é´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡£ºòµ¨¡¢³ÚÅ·¤Ç³«Ëë£µÏ¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿±¦ÏÓ¤ÎÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦Æü¡¹¡£¡ÖËèÆüÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤è¡£Ä«ÃëÌë¡¢£³¿©°ì½ï¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤äµå¾ì¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ËÇº¤ó¤ÀÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¹øÄË¤¬±Æ¶Á¡£¹ø²ó¤ê¤ä¸Ô´ØÀá²ó¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö½àÈ÷¤Ï¤¹¤´¤¯½çÄ´¡×¤È»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë