¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¡¢½é¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Îºå¿À¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¡£¾ï¤Ë¡Èº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤òÉß¤¤¤Æ14Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Êá¼ê½Ð¿È¤ÎÌðÌî»á¤«¤é¤Ï¡ÖÉú¸«¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£Êá¼êÏÀ¡¢ÇÛµåÏÀ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÂ³¤¡¢Êá¼ê½Ð¾ì¤·¤Æ¥»¥Ñ2µåÃÄ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ê¤é¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¡£Éú¸«¤¬°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÌðÌî»á¡Ê°Ê²¼¡¢ÌðÌî¡Ë¡¡µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤âÂè3¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Éú¸«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî¡¡º£²ó¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¤³¤³¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤«¡¢²¿¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡Ä¡£
¡¡Éú¸«¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤¹¤°Åú¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï¸òÎ®Àï¤Ç¤·¤«Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤«¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤³¤ò¡¢µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî¡¡ºòÇ¯¤Î¤³¤Î»þ´ü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÌ¾¸î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»³ÅÄ¡Ê¾¡É§¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÉú¸«¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¡¢¿ô»ú¤ò½Ð¤¹ÉôÊ¬¤âÂç»ö¤ä¤±¤É¡ÊÁª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£Éú¸«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¿®Íê¤µ¤ì¤¿¡ËÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏºäËÜ¤¬°ìÈÖ¡¢ÀµÊá¼ê¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éú¸«¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤³¤«¤Ê¡£
¡¡Éú¸«¡¡ÆÃÊÌ¤Ë¸ª¤¬¶¯¤¤¤È¤«¡¢ÂÇ·â¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥º¥Ð¤Ì¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤Ê¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÉú¸«¤¬½Ð¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¾¡¤Ä¤è¤Í¡É¡È²¿¤«¥²¡¼¥à¤¬Äù¤Þ¤ë¤è¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¹¥¤¡ª¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¹¥¤¡ª¥ª¥ì¤â¥º¥Ð¤Ì¤±¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Åê¼ê¤Ë²¿¤È¤«¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¨¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£Ç¯36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤«¡£
¡¡Éú¸«¡¡¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÄ¹¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÍèÇ¯¡Ê¤ÎÎ©¾ì¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ì²ó¤â¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤í¤¦¡É¤È¤«¡È³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡É¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¡Èº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤â¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤ËÉú¸«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²¶¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤â36ºÐ¤Î»þ¡Ê37ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ë°ìÈÖ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡ª19ËÜ¡ªÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢Éú¸«¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Éú¸«¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡û¡Ä¼«¿È¤¬Êá¼ê½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊ£¿ôµåÃÄ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Äá²¬¿µÌé¡ÊÆü¡á06Ç¯¡¢¥½¡á15¡¢17Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç²áµî4¿Í¡£¤¤¤º¤ì¤âÆ±°ì¥ê¡¼¥°2µåÃÄ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ç¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÊá¼ê½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë14¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤«¤é½Ð¾ì¤ÏÎæ°æ¡ÊD¡á17Ç¯¡¢¥½¡á24¡¢25Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç8¿Í¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤Ç¤ÏÆ£°æ¾´¿Í¤¬¶áÅ´¤Î01Ç¯¤Èºå¿À¤Î14Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£