ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¡¡ÀÐ°æÎ¥Ã¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë°ì´Ý!!µß±ç¿ØÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¡17Æü¤Ëµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ø¹çÎ®¡¡
¡¡¶ñ»ÖÀîÁÈ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦17Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè4¥¯¡¼¥ë¤«¤éµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤«¤éÆÈ¼«Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼é¸î¿À¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼çÎÏÁÈ¤È¹çÂÎ¡£ÉÔÆ°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÀÐ°æ¤ò¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¡×¤Ç·ç¤¯º£¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿´Â¡¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Ï¢ÆüÄ¶Ëþ°÷¤Î¸×ÅÞ¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ëµ¹ÌîºÂ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ13¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¤¤¤¯¤Î¤¬Âè°ì¡£¾Ç¤é¤º¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ë¶ñ»ÖÀî¤Ç2·î1Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÇ¯´Ö¤òÀï¤¤È´¤¯ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¼ã¸×¤ò¤·¤Î¤°Åê¤²¹þ¤ß¤ò´º¹Ô¡£¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÁáÀ¥¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡¢Æ±5°Ì¡¦Ç½ÅÐ¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Èµå¤ò¸«¤»¤ë¡É¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤âÂ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¼Â¤êÂ¿¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¶ñ»ÖÀî¥¥ã¥ó¥×¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¤¤¤¶¸×¾¤¬ÂÔ¤Äµ¹ÌîºÂ¤Ø¡½¡½¡£ÀÐ°æ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤ëÌÔ¸×¤ò¡¢´äºê¤¬¥É¥Ã¥·¥ê¤È»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡´äºê¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï´äÄç¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï»å¸¶¤ÈÄ¹ºä¤âµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ê¤É¤Çµ¹ÌîºÂ¤òË¬¤ì¤¿3¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´äºê¤Ï¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤Ç¤Î½é¸«»²¤È¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤â25Æü¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê10Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¢¤È30¤ËÇ÷¤ëÄÌ»»150¥»¡¼¥Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¡¢Áí»Å¾å¤²¤ËÆþ¤ë¡£