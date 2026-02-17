ºå¿À¡¦ÃæÌî¤¬ÌÀ¤«¤¹¸µ»³ÈôÍ¥¡¡Âç³Ø¤Î£²Ç¯¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥á¸ý¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é
¡¡ºòÇ¯À¾Éð¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤«¤éºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º´Æ£µ±¤äÂ¼¾å¡¢ºÍÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÀ¤Âå¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÁá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆâÌîÁ´¤Æ¤ò¼é¤ë¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¸µ»³¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç»þÂå¡¢£²³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ÇÆóÍ·´Ö¤âÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÌî¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿®Íê´Ø·¸¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥¿¥á¸ý¡£¡ÖÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¡×¤È¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¡£¡Ö¡ÊÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤â¡Ë¤¹¤°¤Ë´Ø·¸À¤ò¶á¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·²ÃÆþ¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡¢À¾Éð¤È·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºå¿À¤Ï¤Þ¤¿ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤µåÃÄ¡£³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢ÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÅÎ¤ÎÅÔ¤ÇÅ´ÊÉ¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤ó¤ÀÆó¿Í¤¬¡¢¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç²ÚÎï¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡£