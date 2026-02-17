¡ÚÂÐÃÌ¡¡ºå¿À¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¡ßÌðÌîà¢Âç»á(2)¡Û¡Ö¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£´Ø·¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¡¢½é¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Îºå¿À¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¡£¾ï¤Ë¡Èº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤òÉß¤¤¤Æ14Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Êá¼ê½Ð¿È¤ÎÌðÌî»á¤«¤é¤Ï¡ÖÉú¸«¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£Êá¼êÏÀ¡¢ÇÛµåÏÀ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÂ³¤¡¢Êá¼ê½Ð¾ì¤·¤Æ¥»¥Ñ2µåÃÄ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ê¤é¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¡£Éú¸«¤¬°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ú(1)¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡ÌðÌî¡¡ºòÇ¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¡¢Á´Éô¸«¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Éú¸«¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£
¡¡Éú¸«¡¡º£¤ÏÇÜÂ®¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¼¡¤Î1µå¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡ÊºäËÜ¡ËÀ¿»ÖÏº¤Î¥ê¡¼¥É¤ËÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë³°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÄÌ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡£µå¼ï¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Æâ³Ñ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤Ï·ë¹½¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¿»ÖÏº¤Ï²¿¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¤êÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³°¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¡Ê¥¾¡¼¥ó¤Ë¡ËÄÌ¤»¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¡¡Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¤½¤³¤Ê¤ó¤À¡£°Õ¿Þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¡£´ÆÆÄ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Êá¼ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¡ÈºäËÜ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Í¤ó¡É¡È¤½¤í¤½¤í¡Ê°ã¤¦µå¼ï¤äÆâ³Ñ¤Ë¡ËÍè¤ë¤ó¤«¤Ê¡É¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ê¡¢¤È²¿ÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£
¡¡Éú¸«¡¡¤½¤³¡Ê³°¡Ë¤ËÅê¤²¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Åê¼ê¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤³¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µå¼ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¡ÊÆâ³Ñ¤Ë¡Ë¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¿»ÖÏº¤Ï»×¤¤¤¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌðÌî¡¡¤½¤ì¤â¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È»î¤»¤ë¡£¡È²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡£3µå¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢5µå¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£Áê¼ê¤Ë¤Ï1²ó¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£¼þ¤ê¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤â»Ä¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤±¤ë»þ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤È¡¢Éú¸«¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤ó¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡£µå¾ì³°¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¡È¤É¤¦¤ä¤Í¤ó¡É¡È¤³¤¦¤Á¤ã¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡Éú¸«¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤Î¤â¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤â¡È¤³¤Î¿ÍÃ¯¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊá¼êÁê¼ê¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌðÌî¡¡²½³ØÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢ºäËÜ¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤É¡¢Éú¸«¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¡¢Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¾ì¤â¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Åê¼ê¤ä¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤â¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
¡¡Éú¸«¡¡¼«Ê¬¤Î¿Í´ÖÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¸«¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡È¤³¤³¤Ç²¿¤òÅê¤²¤¿¤¤¡É¡È²¿¤¬Åê¤²¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢²¿¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¾õ¶·È½ÃÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¯¤éÅê¤²¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ï¡ÊÅê¤²¤Æ¤Ï¡Ë¥À¥á¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬²¿ÅÙ¤«¡ÊÅê¼ê¤Î´õË¾¤ËÈ¿¤¹¤ë¡Ë¥µ¥¤¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¡È¤¦¤ó¤¦¤ó¡É¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÌðÌî¡¡7Æü¤Ë¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦Ç½ÅÐ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÅÐÈÄÁ°¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
¡¡Éú¸«¡¡ËÍ¤âÇ½ÅÐ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢µå¼ï¤â¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é¡È¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¡¢¡ÈÈà¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÆü°ìÆü¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È´Å¤á¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÇ½ÅÐ¤â¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡È¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÌî¡¡¼«Ê¬¤â¡ÊÇ½ÅÐ¤ò¡Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÈÇ½ÅÐ¡¢¼ó¿¶¤Ã¤Æ¤ë¡ªÉú¸«¤Ë¼ó¿¶¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹çÁ°¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡È¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤ä¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ç½ÅÐ¤¬¼ó¤ò¿¶¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Éú¸«¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡ÛÌÔ¸×¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11Æü¤À¤Ã¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤¬¡¢¹ÈÇòÀï¤Çº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÂ»½ý¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éú¸«¤â19Ç¯6·î¤ËÆ±²Õ½ê¤òÃÇÎö¤·¡¢ÍâÇ¯¤Þ¤Ç²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¼º°Õ¤ÎÄì¤Ë¤¤¤ë28ºÐ¤ò¡È·Ð¸³¼Ô¡É¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿35ºÐ¤ÏÄ¹¤¤ÄÀÌÛ¤ÎËö¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÉüµ¢²áÄø¤Ç¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÅú¤¨¤¿¤¤¡£ËÍ¤â¤¢¤Î¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¡£ÂçÃÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌðÌî»á¤âÀä»¿¤·¤¿¿Í´ÖÀ¤ä»×¹Í²óÏ©¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¤¤¤Ä¤«É¬¤ºË¬¤ì¤ëÀÐ°æÉü³è¤Î»þ¡¢¿´¤«¤é´î¤ÖÉú¸«¤Î»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¡£¡¡¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë