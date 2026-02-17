¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×·ÑÂ³¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¸À¡¡¹ñÊ¬¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¼Õºá¡ÖÀ¿°Õ¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×
¡Ê¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡×/Ê¡ÅÄ»áÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´/¡Ë¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬¡Ö½ªÎ»¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£1995Ç¯¤ËTOKIO¤Î5¿Í¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë»Ä¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬Æü¥Æ¥ì¤«¤é¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¹ßÈÄ¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£º£·î13Æü¤Ë¤Ï¾¾²¬¤¬¹ßÈÄ¡¢15Æü¤Ë¾ëÅç¤¬½Ð±é·ÑÂ³¤Î°Õ»×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾¾²¬¡¢¾ëÅç¤ÈÌÌ²ñ¡£¹ñÊ¬¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ï2¿Í¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤òË¾¤ó¤À¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤Î¸åÆü¡¢¾¾²¬¤«¤é¹ßÈÄ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ê¡ÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂçÊÑ»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÊ¬¤ÈÌÌ²ñ¤·Ä¾ÀÜ¤Î¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¿°Õ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¿¤¬ÌäÂê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤«¡×¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤ÎÍ×µá¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÊ¬¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡Öº£¸å¡¢ÁêÃÌ¤´¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤È¤ÏÂåÍý¿ÍÆ±»Î¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¡ÖÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÁÐÊý¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éËÜ¿Í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢¹ñÊ¬¤È¤ÎÌÌ²ñ»þ¤Ë¤â¡Ö²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÊüÁ÷¶É¤È½Ð±é¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯6·î¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÁûÆ°¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤À¡£