ÂçæÆË²¤¬°úÂà²ñ¸«¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¡×¡¡Æ±Éô²°¤ÎÂç±ÉæÆ¡¢æÆ±î¡¢·õæÆ¤éÆ±À¤Âå¤È¡ÖÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¢ÂçæÆË²¡Ê£³£±¡Ë¡áËÜÌ¾¥Á¥ß¥Ç¥ì¥²¥¼¥ó¡¦¥·¥¸¥ë¥Ð¥ä¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷¡á¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¼èÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹øÄË¤¬°²½¤·¡¢ºòÇ¯¶å½£¾ì½êÃæ¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¡£ºÇ¹â°Ì¤ÏÁ°Æ¬£¹ËçÌÜ¡£Æ±Éô²°¤ÎÂç±ÉæÆ¡¢æÆ±î¡¢·õæÆ¤é¤òµó¤²¡ÖÆ±À¤Âå¤ÈÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æâ²Ê°å¤ÎºÊ¡¢Â©»Ò£³¿Í¤¬¤ª¤ê¡Öº£°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£ÃÇÈ±¼°¤ÏÌ¤Äê¡£º£¸å¤Ï¥â¥ó¥´¥ë»¨²ß¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£