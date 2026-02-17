ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡Í¸¶¤ò¡ÖÃæ£´¡¢£µ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¡×ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¸ÜÌä¡Ö¤¢¤«¤ó¡£Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ò¤º¤ß¤¬¤¯¤ë¡×
¡¡º£Ç¯¤âÌ´¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡ªºå¿ÀÁ°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê£¶£¸¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æì¸©¤Î¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÍèË¬¤ò´¿·Þ¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡¢ºòµ¨¤Î£²°Ì¤«¤é£±£¶Ç¯°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤È£²ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Äºå¿À¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤Ë¤è¤ëµ®½Å¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤¬º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«¸Êµ¾À·¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï£±»à»°ÎÝ¤Ç¤ÎÂÇ·â¤Ë¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê°Ê²¼¡¢²¬ÅÄ¡Ë¡Ö£±»à»°ÎÝ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òË¾¤ó¤À¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢¿·¾±¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤Ä¤ó¤è¡£³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÄã¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¤µ¡£¤À¤«¤é¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤è¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ë£±ÅÀ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Âç¤¤¤¤«¤é¤Ê¡¢·ë¶É¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤³¤³¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤½¤Î¡Ê¡ØÆâÌî¥´¥í¤òÂÇ¤Æ¡Ù¤Î¡Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£³°¹ñ¿Í¡¢°ìÈÖÂÇ¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÊÂ¨Åú¤Ç¡Ë¡Ö¤¤¤é¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡Ö°ìÈ¯¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢µå¾ì¤Ë¤è¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹¤¤µå¾ì¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁ´°÷¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ä¤Ê¤¢¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤Ï·è¤á¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤Ê¡£¤À¤«¤é¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¸ÇÄê¤»¤ó¤È¤¢¤«¤ó¡£µîÇ¯¤â¸À¤¦¤¿¤±¤ÉËüÇÈ¡Ä¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¸«¤È¤ë¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤ó¤ï¡ª¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖËüÇÈ¡¢£¶ÈÖ¤¬¤¨¤¨¸À¤¦¤¿¤ä¤ó¡Ê¢¨£±¡Ë¡×
¡¡¿·¾±¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö£¶ÈÖ¤°¤é¤¤¤Ç¼«¸Êµ¾À·¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¤È¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¡££¶ÈÖ¤Ï·ë¹½¡¢Âç»ö¤ä¤«¤é¤Ê¡£¡ÊÌµ»à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼¡¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¹¶·â¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë£¹ÈÖ¤Þ¤Ç²ó¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÂÇ½ç¤ä¤·¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Î£±ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¿åÃ«¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë½é²ó¤Ë¥¬¡¼¥ó¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡©½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤É¤ó¤À¤±Â¤ò»È¤¨¤ë¤«¤ä¤Ê¡¢£±ÈÖ¤Ï¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡ªÌðÂô¤¯¤ó¤È¸Þ½½È¨¤¯¤ó¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÀ®ÀÓ¸«¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê½ÐÎÝ¡ËÎ¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤Ê¤¢¡×
¡¡¿·¾±¡ÖÄã¤¤¤Ã¤¹¡¢Äã¤¤¤Ã¤¹¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤À¤«¤é¡¢½ÐÎÝÎ¨¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¤ä¤Ä¤È¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤è¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ç¤è¤¯£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤è¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¢¡ª¤³¤ì¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡ÊÀèÈ¯¤Ë¡Ë°ËÆ£¤¯¤ó¡¢ËÌ»³¤¯¤ó¤¬£¸¿Í¤¤¤Þ¤¹¤È¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤Î£¸¿Í¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡©Ãæ£¶¡ÊÆü¡Ë¤ÇÊ¬¤±¤Þ¤¹¡©¤¢¤È¤Î£²¿Í¤Ï£²·³¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÃæ£µ¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤í¡©¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¡ªÁ´Éô¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È¤·¤¿¤é¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤·¤«¤·¤Í¡¢µîÇ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸«¤Æ¤ß¤¤¤è¡£³«Ëë¤«¤é¤¢¤ó¤À¤±°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë¶É¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ç¡£¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ²¼°Ì¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿ÉÊú¤·¤¿¤«¤é¤È»×¤¦¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥óÄ¹¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤¢¤ó¤Þ¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×
¡¡¿·¾±¡Ö£¸¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬µîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢µîÇ¯£¸¿Í¤Ç²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤ÀèÈ¯¤Ï£¸¡¢£¹¡Ê¿Í¡Ë¤Ï¤¤¤ë¤è¡££¶¤Ç²ó¤·¤Æ¤â¡¢£³¿Í¤ÎÍ½È÷¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢£¹¤ä¤í¡£¤Ç¡¢£±Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤ÇÅê¤²¤ë¤ä¤Ä¤Ï£³¿Í¤Ç¤¨¤¨¤Í¤ó¡£Âç»ö¤Ê£¶Ï¢Àï¤Ç¡¢¡Ê£±Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤ÇÅê¤²¤ëÀèÈ¯¤¬¡Ë£³¿Í¤ª¤Ã¤¿¤é¡¢Âç»ö¤ÊÊý¡Ê¤Î£³Ï¢Àï¡Ë¤Ë£²¿Í¤ò¤¤¤«¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×
¡¡¿·¾±¡ÖÍ¸¶¤¯¤ó¤òÃæ£´¡¢£µÆü¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¡¢¤µ¤»¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤Ç£±Ç¯´Ö¤â¤Á¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¤¢¤«¤ó¡£Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ò¤º¤ß¤¬¤¯¤ë¤ó¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö³Î¤«¤Ë¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖµîÇ¯¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¤ª¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¼«Ê¬¤ÏÃæ£´Æü¤ÇÅê¤²¤ì¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÀèÈ¯¤¬Ãæ£µ¤ÈÃæ£·¤È¤«¡ÊÊÑÂ§Åª¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤ÏÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤Ï¤Í¡¢Ãæ£¶¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬Ãæ£´Æü¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¤¤ä¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÂ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Éé¤±¤ë¤ó¤è¡£·ë¶É¡Ê¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¡Ë¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤è¡×
¡¡¡Ý¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£±¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀèÈ¯¤¬¡£Ãæ£¶¤Ç²ó¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀèÈ¯¤ò¸å¤í¡¢Ãæ¡Êµß±ç¡Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯°ìÈÖ¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¤ó¤ÏÃ£¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡ª¡©°ËÆ£¤¯¤ó¤¬£×£Â£Ã¤Ç¡Ä¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖËÌ»³¤â¤Ê¤¢¡¢£²¿Í¹Ô¤¯¤ó¤«¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÃ£¤¯¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö°ìÈÖ¸µµ¤¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤¬Ã£¤ä¤Ê¡£Í¸¶¤â£±£µ£°¡¢£¶£°¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¡££±£¸£°¤È¤«¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤È»×¤¦¤Ç¡×
¡¡¿·¾±¡Öº¸¤ÏºÙÌî¤¯¤ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª²ÃÆ£¡Êµ®Ç·¡Ë¤¯¤ó¡¢»³ºêÊ¡Ìé¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£¡ÊÀèÈ¯¤Ï°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Í¸¶¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ë¤³¤Î£¶¿Í¤Ç¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÞ¤¨¤Ï¿µ½Å¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¸À¤¦¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¦¤Á¤Ç¿µ½Å¤ÊÊý¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ä¤í¤Ã¤Æ¡©¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¡Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ë¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ç¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢ºØÆ£Í§µ®ºÈ¤¯¤ó¤Ï¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌøÀî¤¯¤ó¤È¤«ÅÄÃæÀµµÁ¤¯¤ó¤È¤«¤«¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¤ÏÉÝ¤¤¡£Æ£Àî¤Ë¡ÊÍÞ¤¨¤ò¡Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤â¿µ½Å¤ä¤«¤é¤ä¤Ç¡×
¡¡¿·¾±¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î¡Ë£²£³´°Åê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢º£¤Ï£±£°¤È¤«£¹¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë½ù¡¹¤Ë¤³¤¦Áý¤ä¤·¤Æ¤Ã¤Æ£²£³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï£³£°¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡¢´°Åê¤Ï¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò³äÊ¬Ã´¤ä¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡ÖÀÎ¤Ï´°ÅêÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÀÎ¤Ï¤Ê¤¢¡£º£¡Ê¤ÎÀèÈ¯¡Ë¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤ä¤á¤è¤ë¤ï¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤ì¤òËÍ¤ÏÊø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¹Ô¤±¡£¥À¥á¥À¥á¡¢¹ß¤í¤µ¤ó¤¾¡£¹Ô¤±¹Ô¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é£²£³¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¡Ê·ÑÅê¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤á¤è¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤í¤¬¶¯ÎÏ¤ä¤«¤é¤ä¤ï¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¦¤Á¤Ï¸å¤í¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤ÆÉé¤±¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤è¡ªÃæ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¡ÊÅÐÈÄ¤·¤¿¤é¡Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¡£¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç´°Åê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡ÊÂ³¤±¤Æ¡Ë
¡¡¡Ö´°Åê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¼·²ó¤È¤«¤Ç¹ß¤ê¤¿¤é¡¢¤â¤¦²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç´°Åê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¡¢º£¤ÏÃæ£¶Æü¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢´°Åê¤ä¤±¤É¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Í¤§¡ªËÍ¤ÏÃæ£¸¤È¤«¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£Ãæ£¹¤È¤«¡£Ãæ£±£°¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Í¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖÃæ£¸¤È¤«£±£°¤È¤«¤Ï¤Í¡Ä¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¶õ¤¤¹¤®¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö´Ö³Ö¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤ë¤ï¡¢Ä´À°¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÇØÈæ¤Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀèÈ¯¤¬£¸¿Í¡¢£¹¿Í¤ª¤Ã¤Æ¤âº¤¤ë¤ó¤ä¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ£³¿Í¡¢£´¿Í¤°¤é¤¤¤Ï¥Ô¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë£¹¿Í¤¤¤¿¤é¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤À¤«¤é£±Ç¯´Ö¤ä¤ëÃæ¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¤ä£·¾¡£²ÇÔ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò£³¿Í¤°¤é¤¤ºî¤ë¤ó¤è¡£Ãù¶â¤ò£³¡¢£´¤Äºî¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¡£¤½¤ì¤¬£¶¡¢£·¡¢£¸¡¢£¹ÈÖ¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¤¨¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö£±£°¾¡¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò£´¿Í¡¢¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢£¶¾¡£³ÇÔ¤ÇÃù¶â£³¤ÎÀèÈ¯¤ò£´¿Í¤Ä¤¯¤ì¤¿¤éÃù¶â£±£²¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤½¤Î£´¿Í¤Ï£±£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¨¤¨¤ó¤è¡££´£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡Øº£Ç¯¤Ï¤ªÁ°¤é¤ËÇ¤¤»¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¡£º££±£´£³¡Ê»î¹ç¡Ë¤ä¤«¤é¡¢¡Ê£±»î¹ç¤ò£¹²ó¤È¤·¤¿¤é¥·¡¼¥º¥ó¹ç·×¤Ç¡Ë£±£³£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡££±£³£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î£´£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤ªÁ°¤é£´¿Í¤Ç¤¤¤±¤Ã¤Æ¡×
¡¡¿·¾±¡ÖËÍ¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø²ÐÍËÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Âç»ö¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ï·ë¹½¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö²¶¡¢²ÐÍËÆü¤Ë²¼Ìø¡Ê¹ä¡Ë¤ò°ì²ó¤âÀèÈ¯¤µ¤»¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö£¶²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢²ÐÍËÆü¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¦¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é²ÐÍËÆü¤Ï°ËÆ£¤¯¤ó¡¢ËÌ»³¤¯¤ó¡¢Í¸¶¤¯¤ó¡¢¤³¤Î£³¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ê¡£³«Ëë¤Ï¶âÍËÆü¤ä¤í¡£²¶¤Ï¼¡¤Î²ÐÍËÆü¤«¤é¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤È»×¤¦¤«¤é¤Ê¡£³«ËëÀï¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Ã¯¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö²¶¤Ï¡Ê£²£³Ç¯¤«¤é¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«Ëë¤ÏÀÄÌø¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢³«Ëë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ç¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥º¥Ð¥º¥Ð¡¢¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦´ÆÆÄ¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢£²Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ê¡¢³«Ëë¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤ª¤«¤·¤ä¤í¡©ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î³«ËëÅê¼ê¤ÏÍ½ÁÛ¤ÇÃ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡ÖºÍÌÚ¡¢Â¼¾å¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¨¤¨¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¡¤Ï¶âÍËÆü¡¢£¶Ï¢Àï¤Î£´¤ÄÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¿·¾±¡Ö³«Ëë¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Öµð¿Í¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¤ª¡¼¡¢ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡²¬ÅÄ¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤µ¤»¤Æ¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¶âÍËÆü¤È²ÐÍËÆü¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤¤¤±¤Ç¤¨¤¨¤è¡×
¡¡¿·¾±¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×
¡ÊÌÀÆü¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¨£±¡Ä£²£µÇ¯¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡ÖËüÇÈ¡Ê¤ÎÂÇ½ç¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸å¤í¤ÎÊý¤¨¤¨¤Ê¡££¶ÈÖ¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥â¤Ã¤È¤³¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£µÇ¯¤ÎËüÇÈ¤Ï£±£²£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£¶ÈÖ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬ºÇÂ¿¤Î£´£µ»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£