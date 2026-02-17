¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÎóÅçÈáÌÄ¡ÄÂçÀã¤Ç¶¥µ»ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢Æó³¬Æ²¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¸¸¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥µ»¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢1²óÌÜ¤Ï131¥á¡¼¥È¥ë50¡¢137¡¦4¤òµÏ¿¡£¾®ÎÓ¤Ï129¥á¡¼¥È¥ë¡¢134¡¦9¡£1²óÌÜ¤Ï5°Ì¤Ç¾å°Ì12ÁÈ¤Ë¤è¤ë2²óÌÜ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡2²óÌÜ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤ëÆñ¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢Æó³¬Æ²¤¬131¥á¡¼¥È¥ë¡¢130¡¦2¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾®ÎÓ¤Ï130¥á¡¼¥È¥ë¡¢132¡¦7¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿3²óÌÜ¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬138¥á¡¼¥È¥ë50¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡£ÃåÃÏ¸å¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ2°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¾®ÎÓ¤Î3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Àã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ä¤ê4¥Á¡¼¥à¤ÎÈôÌö¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£Æó³¬Æ²¤Î3²óÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ï3²óÀ©¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢1²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¾å°Ì12ÁÈ¤¬2²óÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤È¹ç·×¤Î¾å°Ì8ÁÈ¤¬¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦3²óÌÜ¤Ë¿Ê¤à¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤ÏÁ´6ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹ç·×¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ»ß¤«¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê½ª¤ï¤ê¤«¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÍÐÒ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£