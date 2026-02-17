ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¤Î³«²Ö¡¡ÃæÂà¡¢ºÆÆþ³Ø¡Äµ¬Äê¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ºÂÎ´´¥È¥ì¡õ±¢¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¡¡ÆÑ¾®ËÒ¶ðÂç»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦ÂçÂì´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡£³·î³«Ëë¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢£±£´Æü¤«¤é¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æü¤Î´ÝÀï»Î¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯´ë²è¡Ö»ø³°ÅÁ¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£Âç³Ø£±Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¡¢ÆÑ¾®ËÒ¶ðÂç¡Ê¸½ËÌÍÎÂç¡Ë¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿±¦ÏÓ¡£µ¬Äê¤Ç£±Ç¯´Ö»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿Æü¡¹¤ò¡¢Æ±Âç¤ÎÂçÂìÉÒÇ·´ÆÆÄ¡Ê£·£±¡Ë¤¬²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ³Î¤Ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌÜ¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤Ç¡¢°ËÆ£¤Ï¼«¤é¤òËá¤¾å¤²¤¿¡£ÂçÂì´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯¤Î»þ¤Ï»î¹ç¤Ë¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë²æËý¤·¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¡¢ÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î£±Ç¯´Ö¤¬¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¸å¡¹¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ÎºÃÀÞ¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡×
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¶ðÂç¤Ç¤Ï¡¢£±Ç¯»þ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤À¤¬¡¢£´Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤º¡¢Æ±Ç¯½©¤ËÂà³Ø¤·¤¿¡£Íâ½Õ¤Ë¸Î¶¿¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÆÑ¾®ËÒ¶ðÂç¤ËºÆÆþ³Ø¡£µ¬Äê¤Ç»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤£±Ç¯À¸¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÅÚ¾í¤ò¹Ì¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂì´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó±ü¤Ë¤¢¤ë¿Í¹©¼Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Ç¤¤¤Ä¤âÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤À¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¸¦µæ¤·¤¿¤ê¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÙ¤¤´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿ÂÎ¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Êì¹»¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¹â¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡Ö¥¦¥Á¤ÇÂÎ´´¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¤ó¤Í¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤ÎÉôÄ¹¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø´ÆÆÄ¡¢º£Æü¤Ï¥Ý¡¼¥ë´Ö¤ò¤¹¤´¤¤Áö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿£²Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£¶¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£³£µ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ÇÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÂì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µå¤¬ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿µå¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë»ÑÀª¡£°ËÆ£¤Ï¼«Á³¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç³¤¤ÎÊý¤«¤é¡Ø´ÆÆÄ¡¢º£Æü¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¡¢ºä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£Á´Éô¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä£±¿Í¤Ç¤ß¤ó¤Ê¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³¤¤¬¤½¤Ã¤Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¶á¤¯¤ÎºäÆ»¤È³¬ÃÊ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÀèÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥ÁÅª¤ÊÌò³ä¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤¿¶µ¤¨»Ò¤ò¡¢ÂçÂì´ÆÆÄ¤ÏÍê¤â¤·¤½¤¦¤Ë²û¤«¤·¤ó¤À¡£¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤Ï¤è¤¯¡¢¿Í¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Âç³¤¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾®½êÂÓ¤¬À®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿Â¦ÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¤·¤¿´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë°ËÆ£¤Î¤¹¤´¤µ¡£ÂçÂì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¤Ï½¸ÃæÎÏ¤Èµ¤Ç÷¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡££´Ç¯»þ¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¢ÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÂÔµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó£±»à»°ÎÝ¤«¤éµß±ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢Âç³¤¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡Ø¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯ÎÏÅê¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Îµ¤Ç÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢£´Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ë¡¢°ìÎ®Åê¼ê¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡°ËÆ£Âç³¤¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£¸·î£³£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£¸ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡££±£·£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤«¤éÆÑ¾®ËÒ¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡££²£±Ç¯¤Ë¿·¿ÍÆÃÊÌ¾Þ¡££²£´Ç¯¤ËºÇ¹â¾¡Î¨¡¢£²£´¡¢£²£µÇ¯ºÇÂ¿¾¡¡££²£µÇ¯¤ËºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢ÂôÂ¼¾Þ¡£