ºÂ´Ö»ÔÍ½»»°Æ¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤Ï²áµîºÇÂç¹¹¿·¡¢£µÇ¯Ï¢Â³Áý³Û¡¡¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×°Õ¼±
¡¡ºÂ´Ö»Ô¤Ï£±£¶Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ£µ¡¦£²¡óÁý¤Î£µ£³£´²¯£´£µ£°£°Ëü±ß¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤ÎÁý³ÛÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿Í½»»ÇÛÊ¬¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£
¡¡ºÐÆþ¤ÏÃì¤È¤Ê¤ë»ÔÀÇ¤¬£²¡óÁý¤ÎÌó£²£±£°²¯±ß¡£¤¦¤Á¸Ä¿Í»ÔÌ±ÀÇ¤¬µëÍ¿½êÆÀ¤Î²þÁ±¤Ç£¶¡¦£³¡óÁý¤Ç¡¢Ë¡¿Í»ÔÌ±ÀÇ¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î°²½¤Ê¤É¤Ç£±£¶¡ó¸º¡£
¡¡ºÐ½Ð¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤Î´Ä¶À°È÷¤È¸ø¶¦»ÜÀßºÆÀ°È÷¤ÎÎ¾»ö¶È¤ò½ÅÅÀ²½¤·¤¿¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ø¤Î¶õÄ´ÀßÃÖ¤Ï£²£¸Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹»ÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£²£¶Ç¯ÅÙ¤ÏÌó£±£±²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Ï·µà²½¤·¤¿ÂèÏ»ËÌÄ£¼Ë¡Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÈÊ¬Ä£¼Ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¿·Ê¬Ä£¼Ë¤Î°ÜÅ¾À°È÷¤Ë£²²¯£±ÀéËü±ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£
