ÂÇ¼Ô¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¢½é¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¥¥ìÌ£½½Ê¬¡ÄÌÁÍ§¤â£±µå»Â¤ê
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ºòÇ¯£²·î£±£·Æü°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ´ÂÐ·è¤Ï¡¢½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ÎÃæÈô¡£ºäËÜ¤ÏÂ§ËÜ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¡Èº£µ¨½é°ÂÂÇ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤ÏºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÂÇÀ£°¤È²÷Åê¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾Íº¤¬½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤â¥¥ì¥¥ì¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤¬ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜ¤È£²Ç¯Ï¢Â³¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇÂÐ·è¡£¤ï¤º¤«£±µå¤Ç·èÃå¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ´¥Ð¥È¥ë¡£¡Ö¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÍ¦¿Í¤¬¡ÊÂÇÀÊ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æµå¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿¿·õ¾¡Éé¤Ç²Æì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ÎÅê¥´¥í¤³¤½¥°¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¸¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ËÂÐ¤·Âª¤¨¤é¤ì¤¿Åö¤¿¤ê¤Ï¥¼¥í¡£º£µ¨½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ê¤¬¤éºÇÂ®¤Ï£±£´£·¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ÂÐ·è¸å¥Ù¥ó¥Á¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹Æ±»Î¡£¡Ö½ÐÎÏ½Ð¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÁÍ§¤ÎÀ¼¤Ë¡ÖÍ¦¿Í¤âÄ´»Ò¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡£¸ß¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁá¤µ¡¢¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à²þÎÉ¡¢²¼È¾¿È¤ÈÂÎ´´¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤Ç£±Ç¯Á°¤«¤éµå°Ò¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£²·î£±£·Æü¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£´£³¥¥í¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹©É×¤·¤Æ½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö½½Ê¬¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤«¤Ê¤êµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·µå¤â¶¯¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤ë»þ¡¢¤¤¤¤»þ¤Î¥Þ¡¼·¯¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×Ä©Àï¤Ê¤É¿Ê²½¤òµá¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÉ¾²Á¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â±Ô¤¤ÊÑ²½¤ò¸«¤»¡¢½é¸«¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤Æ¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ìÌ£¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤È¤Î¡Ö£¸£¸Ç¯²ñ¡×¤Ë»²²Ã¡£ÅÄÃæ¾¤ÈºäËÜ¤ÏÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤ÇºÂ¤ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤äÆÚ¥«¥Ä¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤À£²¼¡¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö¼¡¤ÏÂÐ³°»î¹ç¡£³ÎÎ¨¤è¤¯ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤·Îõ¤ÊÀèÈ¯Áè¤¤¤Ø¤Î·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤à£²£´µå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
µÜËÜÏÂÃÎ£Ð£ï£é£î£ô¡¡¥Þ¡¼·¯¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤òÂ¿¤á¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¼ÂÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¡Öº£¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¥ì¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÊÑ²½µå¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»°¿¶¤òÃ¥¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉÙ¤ÊÊÑ²½µå¤ÇÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡¢¶î¤±°ú¤¤·¡¢µå¼ï¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Åêµå¤ò¤¹¤ë°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¤Í¡£µå¤âÄã¤á¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤·½çÄ´¡£¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤è¡£