°Ì´¤ÎÂçÀã¡¡ÆüËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥À¥ë°ï¡¡¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¤¬¶¥µ»ÅÓÃæÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¡£²²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì·èÄê¤Ç£¶°Ì¤Ë¡¡£³²óÌÜ£±¿ÍÌÜÆó³¬Æ²¤Î£²°ÌÉâ¾åÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¸¸¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¸ÞÎØ¡×¤Ü¤¦Á³¡¡£²°ÌÉâ¾å¤â°ÅÅ¾¡¡²ñ¾ìÁûÁ³
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¸ÞÎØ¿·ºÎÍÑ¤Î£²¿Í°ìÁÈ¤ÇÈô¤ÖÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡á¤È¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤ÇÄ©¤ß¡¢£µ£³£µ¡¦£²ÅÀ¤Ç£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¸¥ã¥ó¥×»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£´¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âç²ñ¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²óÌÜ¤Î£²¿ÍÌÜ¤Î¶¥µ»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£²²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡££³²óÌÜ£±¿ÍÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²¤¬£±£³£¸¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ó¡¢£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ç£±¿ÍÌÜ¤ÎÆó³¬Æ²¤¬£±£³£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢£³°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬Â·¤¦£²¿ÍÌÜ¤Ç¾®ÎÓ¤Ï£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¡£ÁÈ¤ÎÃæ¤Ç£¹°Ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ê£µ°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬£±£³£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁÈ£´°Ì¤ÎÈôÌö¤Ç£³°Ì¤ËÉâ¾å¡£¾®ÎÓ¤¬£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁÈ£¶°Ì¤ÎÈôÌö¤È¤Ê¤ê¡¢£¶°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£¥á¥À¥ë·÷¤Î£³°Ì¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È£²¡¦£¸ÅÀº¹¤ÇºÇ½ª£³²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£³²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤È¤ó¤Ç¡¢£²°Ì¤ËÉâ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÆÍÇ¡ÂçÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢ÃæÃÇ¤âÆþ¤ë¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡££²²óÌÜ¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤¿É¹¾å¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤³¤ì¤¬¸ÞÎØ¡£¤½¤¦»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤£³ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤·¤µ¤òÄÌ¤ê¤³¤·¤Æ¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸¶ÅÄ²íÉ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¡Éé¤Î¤Ä¤Êý¡×¤È¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ»ß·èÄê¤«¤é£²£°Ê¬¸å¤Ë¤ÏÀã¤Ï¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ï£´¿ÍÀ©¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¼ïÌÜ¤Ç¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£´£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢£²¿Í£±ÁÈ¤ÇÁè¤¦¡££×ÇÕ¤Ç¤Ï£²£³Ç¯½÷»ÒÂ¢²¦Âç²ñ¤«¤é¼Â»Ü¡£»²²Ã¿Í¿ô¤¬£²¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ï¼ç¤ËÆó³¬Æ²¤È¾®ÎÓ¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££´¿Í¤Ç£²ËÜ¤º¤ÄÈô¤Ö½¾Íè¤ÎÃÄÂÎÀï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤Ç£³²ó¤º¤Ä·×£¶ËÜ¤òÈô¤ó¤ÇÁè¤¤¡¢£±²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾å°Ì£±£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬£²²óÌÜ¤Ø¡¢¾å°Ì£¸¿Í¤¬£³²óÌÜ¤Ø¡¢¤È³Æ²ó¤ÇÂÀÚ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£