¡Ú²¦¾Àï¡Û±ÊÀ¥¶åÃÊ¡¡²¦¼ê¤ØÉÁ¤¤¤¿ÆÈ¼«ÍýÏÀ¡¡Âè4¶ÉÁ°Æü¸¡Ê¬
¡¡¾´ý¤ÎÂè75´ü²¦¾Àï¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ËÂè4¶É¤òÁ°¤Ë¤·¤¿16Æü¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í´Þ¤à6´§¡á¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬ÏÂ²Î»³»ÔÆþ¤ê¡£ÂÐ¶É¾ì¤È¤Ê¤ëÏÂ²Î»³¾ë¥Û¡¼¥ëÆâ¤ÎÏÂ¼¼¤ÇÁ°Æü¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï7ÈÖ¾¡Éé¤Ç½é¤á¤Æ2¾¡1ÇÔ¤ÈÀè¹Ô¤·¤¿±ÊÀ¥¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè3¶É°Ê¹ß¤â²¦°ÌÀï¡¢²¦ºÂÀï¡¢±Ã²¦Àï¤Î³ÆÍ½Áª¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯3Ï¢¾¡¡£º£¶É¤òÀ©¤»¤Ð½é¤Î²¦¾°Ì¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¿©¤ÙÊª¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ÉÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¾®³Ø¹»¤Ç½¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÆÈ¼«ÍýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë»ö¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ÈºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ£¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Á°¶É¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¤²¹·×¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÈ×Â¦¤ËÇÛÃÖ¤·¡Ö¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÊóÆ»¿Ø¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê²æËþ¡¡À²Ï¯¡Ë