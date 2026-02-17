¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È²øÊª¤¬159km¡È¥É¥«¥ó¡É¡×º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢´¶Ã²¡Ö¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÍ½´¶¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¡È159km¥É¥«¥ó¡ÉÆüËÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È²øÊª¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥ÖBP¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÍ½´¶¢ªÀå¤ò´¬¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¡È¥Ü¡¼¥ë¤¬¶²¤í¤·¤¤¡É¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMLB.com¡Ù¤Ï2·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥ÖBP¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºòµ¨½ªÈ×¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤·¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò·Þ¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï´°Á´¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·µå¼ï¤ò²Ã¤¨¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï98.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159km¡Ë¤È·×Â¬¤µ¤ì¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë2ÅÙ¥´¥íÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¸å¡¢¥»¥Ó¡¼¡¦¥¶¥Ð¥é¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁà¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Ù¤´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¬²Ã¤ï¤ì¤ÐÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ»þ¡¢¼ç¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï»þÀÞ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4¥«·î´Ö¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥·¥ó¥«¡¼¤ò»î¤·¡¢º£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤Î2µå¼ï¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Î¾ì¹ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤¬¹â¤¤ÂÇÎ¨¡Ê0.293¡Ë¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¡Ê0.418¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇÎ¨0.203¡¢Ä¹ÂÇÎ¨0.391¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á±¦ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµå¼ï¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤ØÆ¨¤²¤ëÉð´ï¤È¤Ê¤êÆÀ¤Æ¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤Ø¿©¤¤¹þ¤àµå¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤Þ¤¿Í¸ú¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤É¤ÎÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À³Î¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¥Ù¥ë¤äÂÇ¼Ô¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ò¾å¼ê¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ø´ø´±¤âº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×²áÄø¤ËËþÂ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öµå¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µå°Ò¤¬¶²¤í¤·¤¤¡×¡ÖËá¤¤¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£²¿¤è¤ê·ò¹¯¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
NPB»þÂå¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È6Ç¯650Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¡£
´üÂÔ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÀ®Ä¹ÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç4¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó9»î¹ç¤Ç3¥»¡¼¥Ö2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¤È¤¤¤¦°µÅÝÅªÅêµå¤ò¸«¤»¤ëÆÃµé¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥óÅê¼ê¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë