¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡Û»³ÅÄÍü±û¤Ï9°Ì¡¡Æþ¾Þ¤Ë0ÉÃ03º¹µÚ¤Ð¤º¤â¡ÖÎÉ¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È
¡¡½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢»³ÅÄÍü±û¡Ê28¡áÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï37ÉÃ78¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄÍü¤Ï8°ÌÆþ¾Þ¤Ë0ÉÃ03º¹µÚ¤Ð¤º9°Ì¡£¡ÖÎÉ¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£37ÉÃÂæ¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¡¦°ËÆáÀ¾¹â¡¢¿®½£Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¸ÞÎØ½÷²¦¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç²ñ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×¤ó¤À½é¤ÎÌ´ÉñÂæ¡£1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡ÖÀ¨¤¯¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£