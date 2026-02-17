¡Ú²¦¾Àï¡ÛÆ£°æ²¦¾¡¡Àè¼êÈÖ¤ÎÂè4¶É¤Ø½¸Ãæ¡¡2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¹õÀ±Àè¹Ô¤â¡Ö°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ£°æ¤Ï1¾¡2ÇÔ¤Î²¦¾Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢8Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿´ý²¦Àï¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¶¦¤Ë¹õÀ±Àè¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï15²óÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¡ÖÅöÁ³¤Ê¤¬¤é°ì¶É°ì¶ÉÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£Àè¼êÈÖ¤È¤Ê¤ëÂè4¶É¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¸å¼êÈÖ¤Ç¤Î2ÇÔ¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Å¸³«¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºîÀï¤¬´Å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£³Ñ´¹¤ï¤ê¹ø³Ý¤±¶ä¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÂè1¶É¤Ï¤È¤ê¤ï¤±½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥ÎôÉÔÌÀ¤ÎÇ®Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡11Æü¤ÎÄ«ÆüÇÕ¤Ç¤Ï¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Çº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê38¡Ë¡¢·è¾¡¤Ï°ËÆ£¾¢2´§¡Ê23¡Ë¤òÏ¢ÇË¤·¤¿¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÅûºê¡¡²Å°ì¡Ë