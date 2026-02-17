¡Ú²¦¾Àï¡ÛÃ«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¡¡Âè3¶É²òÀâ¡õÂè4¶ÉÅ¸Ë¾¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¾Î»¿¤¹¤Ù¤¡¡Æ£°æ²¦¾¤ÏÀµÇ°¾ì
¡¡Ã«Àî¤ÏÀïÁ°¡¢±ÊÀ¥¤¬¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼ê¸å¼ê¤¬·è¤Þ¤ëÂè1¶É¡¢¤½¤·¤ÆÀè¸å¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÎ×¤àÂè2¶É¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖºÇÄã¤Ç¤â1¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂè3¶É¤âÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ©Àï¼Ô¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ê¾¡Î¨¾åÍÍø¤Ê¡ËÀè¼ê¤¬¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂè3¶É¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Æ£°æ²¦¾¤âº£Ç¯ÅÙ¾¡Î¨¤¬Ìó8³ä¶á¤¯¤¢¤ê¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¾¢2´§¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¡£Æ£°æ²¦¾¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë´ý»Î¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³Ñ´¹¤ï¤ê2¶É¤ËÂ³¤¡¢±ÊÀ¥Àè¼ê¤ÎÂè3¶É¤Ï´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡ËÌÏÍÍ¤ÎÎÏÀï¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£¡Ö¡Èµå¼ï¤Ï¤¢¤ë¡É¤È¸«¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÃ«Àî¤¬ÀïÁ°»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£°æ¤¬Á°´üÂè5¶É¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ»Ø¤·¤¿2¼êÌÜ¢¤3»ÍÊâ¤Ç³«Ëë¡£18¼êÌÜ¢¤5»Í¶â¤«¤é38¼êÌÜ¢¤8Ï»¶â¤È±ÊÀ¥²¦¤ÎÆ¬¾å¤Ø¶â¤ò¿Ê½Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º¸ÊÕ¤òÀ©°µ¤µ¤ì¤¿±ÊÀ¥¿Ø¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë±¦ÊÕ¤Ç¤âÆ£°æ¤ËÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¶´·âÂÖÀª¤òÉß¤«¤ì¤¿¡£¡Ö8¶Ú¤Î½ý¤Ï¤â¤¦½¤Éü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥®¥ê¥®¥êÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Î½ç¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡£Éõ¤¸¼ê¤Î55¼êÌÜ¢¥3È¬Èô¡ÊA¿Þ¡Ë¤Ç¹¶¤á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÎÁªÂò»è¤Ï3¤Ä¡£¡Ê1¡Ë¤¬¼ÂÀï¤Î¢¤3¼·Êâ¢¥Æ±¶â¢¤4¼·ÇÏ¡£¡Ê2¡Ë¤ÏÃ±¤Ë¢¤4¼·ÇÏ¢¥3»°ÊâÀ®¢¤5Æó¶â¡¢¡Ê3¡Ë¤Ï¢¤3¼·Êâ¢¥Æ±¶â¢¤4¼·ÊâÀ®¡£¢¥3È¬Èô¤ÎÉõ¤¸¼ê¤ÏÈæ³ÓÅªÍ½ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ò°ìÈÕ¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ£°æ¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¤ÎÊÑ²½¤â»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡ÈÆ£°æ¶ÊÀþ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ç¤·¤¿¡×¡£3ÄÌ¤ê¤ÎÊÑ²½¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢¢¥3È¬Èô¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤Î¡Ö±ÊÀ¥¶ÊÀþ¡×¤Î¾¡Íø¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2·î¤ËÆþ¤ê¡¢Æ£°æ¤Ï1ÆüÀ©¤Î´ý²¦Àï¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î´ý²¦ÀïÂè1¶É¤¬8Æü¤Ë»Ø¤µ¤ì¡¢ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¡Ê28¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Æ£°æ¼«¿È¡¢¶¦¤ËÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¡Ö»ý¤Á»þ´Ö¤Î°ã¤¦1ÆüÀ©¤È2ÆüÀ©¤ò¡¢°ã¤¦Áê¼ê¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×º¤Æñ¤µ¡£Á°´ü²¦¾Àï¤Ï4¾¡1ÇÔ¡¢´ý²¦Àï¤Ï3¾¡0ÇÔ¤È°µÅÝ¤·¤¿Æ±¤¸Áê¼ê¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´ý²¦ÀïÂè1¶É¤ÏÆâÍÆ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£²¦¾ÀïÂè4¶É¡¢¡Ê21Æü¤Î¡Ë´ý²¦ÀïÂè2¶É¤ÈÀµÇ°¾ì¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ì¿Í¼Ô¤Î¶»Ãæ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Åûºê¡¡²Å°ì¡Ë