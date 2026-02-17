´Ú¹ñÅê»ñ²È¡¢Ãæ¹ñAI¥â¥Ç¥ë³«È¯²ñ¼Ò¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î³ô¼°¤òÂçµó¤·¤ÆÇã¤¤µù¤ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³¦ÌÌ¿·Ê¹¤Ï12Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥â¥Ç¥ë³«È¯²ñ¼Ò¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Êµ©±§²Êµ»¡Ë¤Î³ô¼°¤òÂçµó¤·¤ÆÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯½é¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¢²»À¼¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»³Ú¤ò½èÍý¤Ç¤¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï1·î9Æü¡¢¹á¹Á³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¡¢48²¯¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó960²¯±ß¡Ë¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£
µ»ö¤¬´Ú¹ñÍÂÂ÷·èºÑ±¡¡ÊKSD¡Ë¤Î³ô¼°¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¡ÖSEIbro¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¤Ï2·î10Æü¸½ºß¡¢¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬Ç¯½éÍèºÇ¤âÂ¿¤¯¹ØÆþ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ã¹ØÆþ³Û¤Ï2067Ëü1200¥É¥ë¡ÊÌó31²¯6269Ëü3600±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊßÑµ¯²Êµ»¡Ë¤ä¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê±ÑÂúìÐ²Ê¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤â½ã¹ØÆþ³Û¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ã¹ØÆþ³Û¤Ï¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¤¬1864Ëü7100¥É¥ë¡ÊÌó28²¯5300Ëü6300±ß¡Ë¤Ç3°Ì¡¢¥¤¥Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¤Ï416Ëü6300¥É¥ë¡ÊÌó6²¯3744Ëü3900±ß¡Ë¤Ç6°Ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAGI¡Ë¤Î¾ÍèÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë