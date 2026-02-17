¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¡¶þ¿«¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤«¤éµÕ½±Àë¸À¡ÖH.O.T¤ÎÁª¼ê¤òà½ÍÀµá¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¶þ¿«¤Î¥¥ã¥ê¥¢½é¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤«¤é¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¤Ë¤ï¤º¤«£±£²£¸ÉÃ¤ÇÇÔ¤ì£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×¡Ê£³·î£´Æü¡¢¸å³Ú±à¤Ç³«Ëë¡Ë¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Âçºå·èÀï¤Î¥¦¥ë¥Õ¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÌÌ¡¹¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ë¤â²ðÆþ¤µ¤ì½ª»Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤¿È¿Â§¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Ë¶ì¤·¤ß°ìÊýÅª¤ÊÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¸À¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¤È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅÜ¤ê¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¸Ç·ÁÊª¤¬¤Î¤É¤òÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¥µ¥é¥À¤È¥¹¡¼¥×¤òÎÏ¤Ê¤¯ÃíÊ¸¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¡¢¼å¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Æþ¾ì¤«¤é½±·â¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥ë¥Õ¤ÎÇÔÀï¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê»î¹çÆâÍÆ¤Ï¼«¿È¤¬À¤¤Ë¹¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÃíÌÜ¤Î¤µ¤ì¤«¤¿¤ÏÉÔÉþ¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ï¡£¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Éé¤±¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏËÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢É¬¤ººÇ¸å¤ÏÅÝ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë£Î£Ê£Ã¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¡¢°ø±ï¿¼¤¤£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿Í¤º¤ÄÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Èà¤é¤ÏµîÇ¯¡ÊÆÃÊÌ¶½¹Ô¤Î¡Ë¡Ø½ÍÀ¶¤ÎÌë¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤¬£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÁª¼ê¤òà½ÍÀµá¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶Ë°·³ÃÄ¤Î°ìÁÝ¤ò·è°Õ¡£Æ±Àï¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¬¥¦¥ë¥Õ¤Ï¿Í³¤Àï½Ñ¤ÎÂÐ¹³¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤«Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë²ðÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï£´·î£´ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÄÔÍÛÂÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêºÑ¤ß¡£¥¥ã¥ê¥¢£³¤«·î¤Ç¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÄ©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð²÷µó¤À¤¬¡Ö¤½¤³¤ÏÀµÄ¾¤Þ¤À°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÀï°ìÀï¡¢º£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀï¤¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤À´°Á´Éü³è¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÂÀè¤Ëµ¢¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¡¢Åì¥¹¥Ý¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ø¡£¤È¤³¤í¤¬²ñ·×¤òËº¤ì¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤ÈÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸Î°Õ¤«²á¼º¤«·ë¶ÉËÜ»æ¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡£