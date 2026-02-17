½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¼«Ì±¡¦ºäËÜÅ¯»Ö»á¡¢½°±¡ÁªÂç¾¡¤ÇÌîÅÞ¤«¤é¡ÖÃ¥´Ô¡×¡ÄµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ï»³¸ý½Ó°ì»á¤ÇÄ´À°
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£¶Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ËÆ±ÅÞ¤ÎºäËÜÅ¯»Ö¡¦Á°¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Í¿ÅÞ¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£±¡Á£±£²·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤òÌîÅÞ¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¡¢Ã¥´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Í½»»°Ñ¤Ç¤Ï£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÁá´ü¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅúÊÛ¼Ô¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¿³µÄÆüÄø¤âº¹ÇÛ¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±¤¬¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢°Ñ°÷²ñ±¿±Ä¤ò¼çÆ³¤Ç¤¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡££²£´Ç¯£±£±·î°Ê¹ß¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î°Â½»½ß¡¢»ÞÌî¹¬ÃËÎ¾»á¤¬°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï¡¢½°±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤ÏÆ±ÅÞ¤Î»³¸ý½Ó°ì¸µ²Æì¡¦ËÌÊýÁê¤ò½¼¤Æ¤ëÊý¸þ¤À¡£½°±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷Ä¹¤È½°±¡À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£