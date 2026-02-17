¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¤é5¿Í¤¬µÙÆüÊÖ¾å¥È¥ì¡¡°ËÆ£¤Ï17Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ø
¡¡µÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ï½é¤ÎµÙÍÜÆü¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¡¢Á¾Ã«¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»Ô¤ÎÅê¼ê5¿Í¤¬¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤Ç·Ú¤á¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï17Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¤è¤ê¼ÂÀï¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÌ»³¤é¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¡£
¡¡WBCËÜÀï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï´û¤ËÅÐÈÄÆü¤¬°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢22¡¢23Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¤Ï¹ñÆâÁÈ¤ÎÁ´Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£