Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤Î¡ÖÃÏ¹ö¡×¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÎÔÏ¹è¤Ç£´¤«·îÀ¸¤È´¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇÑ¿ÍÆ±Á³¡×
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¡áÁÒÌÐÍ³Èþ»Ò¡Û¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ï£²£´Æü¤Ç£´Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Î¾¹ñ¤¬ÂçÎÌ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤ÏÀïÁè¤Î»Ñ¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶õ¤«¤é¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ØÃÏ¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¥¼¥í¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÁ°Àþ¤ÎÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡Ë¤ÇÀï¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥óÀïÁè¤Î²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤¬À¸¤»Ä¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÃÏ¹ö¤À¡×¡£À¾Éô¥Õ¥á¥ê¥Ë¥Ä¥¡¼¶á¹Ù¤Î¼«Âð¤Ç£±·î²¼½Ü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Ê¼»Î¤Î¥»¥ë¥Ò¡¼¡¦¥È¥ë¥¹¥Á¥å¥¯¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡¢ÅìÉô¥É¥Ë¥×¥í¥Ú¥È¥í¥¦¥·¥¯½£¤ÎÁ°Àþ¤Î¾õ¶·¤ò¡¢ÀÄÇò¤¤´é¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£³°¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤À¤¬¡¢¸¼´Ø¤Ï³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡£¸÷¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤âÔÏ¹è¤Ë¤¤¤ëºø³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ±½£¥Î¥Ü¥Ñ¥Ö¥ê¥¦¥«¤Î¥¼¥í¥é¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À½ë¤¤ºòÇ¯£¸·î²¼½Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤ÎÊ¼»Î¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ØÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬ÃóÎ±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç¤Ì³¤òµñÈÝ¤¹¤ëÂâ°÷¤â½Ð¤ë¤Ê¤«¡¢·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥È¥ë¥¹¥Á¥å¥¯¤µ¤ó¤é£³¿Í¤¬°ú¤¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤«¤éÌó£±£µ¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢»à½ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ö¥¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¡£Ïª·³¤Î£Æ£Ð£Ö¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡ËÌµ¿Íµ¡¤¬ÉÑÈË¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¡£¼Ö¤Ï»È¤¨¤º¡¢ÅÌÊâ¤Ç£³Æü¤«¤±¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ë¤Ï¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Ê¤¤Ìµ¿ô¤ÎÎ¾·³Ê¼»Î¤Î°äÂÎ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÍë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢»þ¤Ë¤Ï°äÂÎ¤òÆ§¤ó¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹¤¯¤Æ¤â£±¤«·î¤Ç¸òÂå¤¬Íè¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸òÂåÍ×°÷¤ÏÏª·³Ìµ¿Íµ¡¤Î¹¶·â¤Ç»à½ý¤·¡¢Ã¯¤â¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¡£¿©ÎÁ¤äÃÆÌô¤ò±¿¤ÖÌµ¿Íµ¡¤â·â¤ÁÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£µ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º½±¤¤Íè¤ëÌµ¿Íµ¡¡¢Ç¦¤Ó´ó¤ëÏª·³Ê¼»Î¤ò·âÂà¤·Â³¤±¡¢Ìó£´¤«·î¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¡£ÔÏ¹è¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ¨Àá¤Ï´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ì¤Î¤«¤â¡×²¿ÅÙ¤âÀäË¾
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¹¶·â¤Ç¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥í¥·¥¢¤âÌµ¿Íµ¡¤ÎÀ¸»º¤ò¶¯²½¤·¡¢Ìµ¿Íµ¡¤¬ÀïÆ®¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯¼£ÀìÌç»æ¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾·³Ê¼»Î¤Î»à½ý¼Ô¤Î£·¡Á£¸³ä¤¬Ìµ¿Íµ¡¹¶·â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¡Ö¥¼¥í¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÔÏ¹è¡Ê¤¶¤ó¤´¤¦¡Ë¤Ç£´¤«·îÀ¸¤È´¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³Ê¼»Î¥»¥ë¥Ò¡¼¡¦¥È¥ë¥¹¥Á¥å¥¯¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£´·î¤ÎÆ°°÷Åö½é¤ÏÉé½ýÊ¼µß½õ¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºòÇ¯²Æ¡¢Ïª·³¤¬£Æ£Ð£Ö¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡ËÌµ¿Íµ¡¤òÂçÎÌÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÇÁ°Àþ¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤éÊâÊ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¼¥í¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡¢¿ØÃÏ¤Î¶³¦Àþ¤È¤Ê¤ëÔÏ¹è¤ò»à¼é¤¹¤ë¤³¤È¤À¡££²£´»þ´Ö´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢ÈôÍè¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤ò¸åÊýÉôÂâ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ·âÄÆ¤¹¤ë¡£ÔÏ¹è¤òÃ¥¤ª¤¦¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¯¤ëÏª·³Ê¼»Î¤ò½Æ·â¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï°äÂÎ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï»ë³¦ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤ëÌ¸¤äÇöÊë¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤±¡£Í×°÷¸òÂå¤Ïµ¤¸õ¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿»þ¤Ë£³²ó»î¤ß¤¿¤¬¡¢·×£¹¿ÍÁ´°÷¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯Á°¤Ë»à½ý¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤ÆÌµ¿Íµ¡¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤â°äÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¤¦¤á¤À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤¿¡£
¡¡ÊäµëÍÑ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬Ïª·³¤ËË¸³²¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿©ÎÁ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡££µÆü´Ö¡¢¿å¤â¿©ÎÁ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÇ¢¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£ÂÎ½Å¤Ï£±£°¥¥í¡¦¥°¥é¥à°Ê¾å¸º¾¯¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÀäË¾¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£±£²·î²¼½Ü¡¢£´²óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¸òÂåÍ×°÷¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Ê¼»Î£³¿Í¤Ç¡ÖÈà¤é¤Ï¤¤Ã¤ÈÄ¹¤¯À¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¸å¤òÂ÷¤·¤Æ¸åÊý¤Î´ðÃÏ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯£³¿Í¤Ï»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸´Ô¸å¤â¿¼¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¶ì¤·¤à¥È¥ë¥¹¥Á¥å¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦ÇÑ¿ÍÆ±Á³¤À¡×¤ÈÃ²¤¯¡£Ìë¤Ï£±¡Á£²»þ´Ö¤·¤«Ì²¤ì¤º¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÄ·¤Óµ¯¤¤Æ¤ÏÏªÊ¼¤Î»Ñ¤òÃµ¤¹¡£ÔÏ¹è¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Ã¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¥É¥¢¤ò¤¿¤¿¤³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í°÷¤¬·çË³¤¹¤ëÉôÂâ¤«¤é¡¢Á°Àþ¤ËÌá¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡¤Ï¤â¤¦À¸¤¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¡£Àï¾ì¤Ë¤Ï»à¤·¤«¤Ê¤¤¡×
Ìµ¿Í¼ÖÎ¾¡¢Éé½ýÊ¼¤Î¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤Ë¤â
¡¡Àï¾ì¤Ç¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Î¿»Æ©¤Ï¡¢Éé½ýÊ¼¤Îµß½ÐÊýË¡¤âÊÑ¤¨¤¿¡£µß½õ¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤ëÎ¦¾å¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Í¼ÖÎ¾¡Ë¤¬À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÉô¤ÎÍ×¾×¥Ý¥¯¥í¥¦¥·¥¯¼þÊÕ¤ÇÀï¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¥ë¥ë¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¤ÏºòÇ¯£··î¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤«¤é´ðÃÏ¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢Ïª·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¿á¤Èô¤Ó¡¢µÓ¤âÀÞ¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ¿Íµ¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡Ö¥¥ë¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¤¢¤È£·¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ëÂ³¤¯¡£µß½õ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ìó£±»þ´Ö¸å¤ËÌµ¿Í¼ÖÎ¾¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±Î½Ê¼»Î¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼ÖÎ¾¤Ï¹Ó¤ì¤¿Æ»¤òÌó£´£°Ê¬¿Ê¤ó¤À¡£ÈÂÁ÷Ãæ¤âÌµ¿Íµ¡¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ãÄË¤Ç°Õ¼±¤¬±ó¤Î¤¯Ãæ¡¢¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç²ÈÂ²¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¹¬¤¤ÄÉ²Ã¹¶·â¤Ï¼õ¤±¤º´ðÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢Ìµ¿Í¼ÖÎ¾¤¬Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£¼º¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ËÁõÃå¤·¤¿µÁ¼ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÈÂÁ÷¥ë¡¼¥È¤ÎÃÏ¿Þ¤ò°õºþ¤·¤¿¡£²óÉü¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¡ÖÁ°Àþ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ëÃç´Ö¤Î¸µ¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
