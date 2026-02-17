¡Úµð¿Í¡Û»ø¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¡¡£³Ç¯Á°¤«¤é»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÇ¶¯¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÜºê¹ç½É¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²ÃÃæ¤Îµð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ËÈôÌö¤ÎÍ½´¶¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ»³¤Ï¡¢µð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤Ë°ú¤Â³¤»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¡¢´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë³°Ìî¤ËÄ©Àï¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡££±£°£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£²ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£·ë²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤«¤é³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ»³¤Ë¤Ï£³Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾®ÌÖ¿À¼Ò¡×¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¿À¼Ò¤Ï£±£¹£´£µÇ¯£³·î£±£°Æü¤ÎÅìµþÂç¶õ½±¤«¤é´ñÀ×Åª¤ËÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯±¿Ìñ¤è¤±¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¡ÖºÇ¶¯³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Î¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤äÊ£¿ô¤ÎÀê¤¤»Õ¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â»²ÇÒµÒ¤Ë¤è¤ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï£³Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë»²ÇÒ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢£³¤«·î¤Ë£±²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤ª»²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹Ô¤¯¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Ãæ»³¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£°·î£²£°Æü¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£µÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢ÀèÀ©¡õ·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Àï£°ËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬£Ã£Ó¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤â½é²ó¤Ë£³¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡Öµ¤¤Ï¿´¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¶¯±¿¡×¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¤µ¤é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£