¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡×Âè£²ÀèÈ¯¤ÎÅêµå¡¡Âè°ì¿Í¼Ô¡¦°ËÆ£Âç³¤¤Î¤Û¤«¤ËÉâ¾å¤¹¤ëÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°
¡¡£×£Â£Ã¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖÂè£²¡¦Âè£³ÀèÈ¯¤Î³ÎÎ©¡×¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡ËÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ºß¡¢µÜºê¤Ç¹ç½ÉÃæ¡£¾·½¸Ä¾Á°¤ËÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡á£²£¶¡Ë¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¡Êºå¿À¡á£²£¸¡Ë¤È£Î£Ð£Â¤Ç¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Äµß±ç±¦ÏÓ£²¿Í¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ç¡Ö¼Âà¡×¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄË¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ï£¶£µµå°ÊÆâ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±þ¤¸¤¿µå¿ôÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È°Ê¾å¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¢£³ÈÖ¼ê¤òÃ´¤¦Åê¼ê¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢·×»»¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿Á°²ó¤Î£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÃ´Åö¤òÌ³¤á¤¿¸üÂôÏÂ¹¬¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£³¡á¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÀèÈ¯¤Î¿Í¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Âè£²ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤è¡£»î¹ç¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤È¤«¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£ËÜÍè¤ÏÀèÈ¯¤À¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤âÂ½¿§¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÆþ¤ê¤«¤é¹Ô¤±¤ëÅê¼ê¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤òÂ÷¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó£×£Â£Ã£±¼¡£Ò¤À¤±¤Ê¤¯¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤â´Þ¤á¡¢ÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢£·ÅÐÈÄÁ´¤Æ¤¬¡Öµß±ç¡×¤Î°ËÆ£Âç³¤¡Ê£²£¸¡áÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬Âè°ì¿Í¼Ô¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç·Ð¸³ºÑ¤ß¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¡Ê£²£´¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍ¡Ê£²£³¡áÃæÆü¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï£±¼¡£Ò¤¬½éÀï¤«¤é£³Ï¢Àï¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤¢¤È£±¡Á£²Ëç¤ÏËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬»ø¼óÇ¾¿Ø¤ÎËÜ²»¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆü¤Î´Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ï±¦ÏÓ¤Ç¤Ï¼ï»ÔÆÆµ±¡Ê£²£·¡á¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡Ê£²£¶¡áÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢º¸ÏÓ¤Ç¤ÏÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê£²£µ¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡Ê£²£¶¡áÀ¾Éð¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¡¹¡£¤È¤â¤Ë£×£Â£Ã½é½Ð¾ì¤Î£´¿Í¤¬àÂè£²ÀèÈ¯»øá¤È¤·¤ÆÅ¬±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æü¤Î´ÝÅê¼ê¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¸ü¤ß¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£