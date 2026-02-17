µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Îº£µ¨½é¼ÂÀï¤Ë¥á¥É¡¡ºòÇ¯¤è¤ê£¸ÆüÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ºòÇ¯£²·î£±£·Æü°ÊÍè¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ´ÂÐ·è¤Ï¡¢½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ÎÃæÈô¡£ºäËÜ¤ÏÂ§ËÜ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¡Èº£µ¨½é°ÂÂÇ¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤ÏºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÂÇÀ£°¤È²÷Åê¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾Íº¤¬½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÁÍ§¤ÎÄ¾µå¤Ë¡¢ºäËÜ¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç±þ¤¨¤¿¡£²÷²»¤ò»Ä¤·¤¿º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬Ãæ·ø¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿°ìÎÝÀþ¤«¤éÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ØÌá¤Ã¤¿¡£Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Ì´ÂÐ·è¡£ÃæÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Î¾Íº¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æó¿¶¤ê¤Ç£²ÅÙ¤Î¡È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¤òÍ¿¤¨¤¿¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÄÌ»»£±£²£°¾¡±¦ÏÓ¤ÎÂ§ËÜ¤ÈÂÐÀï¡££²µåÌÜ¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤Æº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ê¡¢Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£º£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡¢·×£´ÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö·ë²Ì¤â½Ð¤¿¤·¡¢½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âºÇ½é¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤ËÅÄÃæ¾¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Â§ËÜ¤Ï¡Ö¡ØºäËÜ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¾õÂÖ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£É´ÀïÏ£Ëá¤Î£²¿Í¤¬ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÂÇÀÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡¢¹Ó´¬¤é¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ëº£¥¥ã¥ó¥×¡££²£´Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤Ï·òºß¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥²ó¤Ë¤ÏÂÇËÀÉü³è¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä´À°°ìÇ¤¤Î£ÓÈÉ¤òÀß¤±¤º¡¢¼ã¼ê¤È¶¥Áè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½À¤é¤«¤¯¤È¤Ã¤Æ¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£Áö¤ë½ÐÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð£²£±Æü¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤à¸«ÄÌ¤·¡£ºòÇ¯¤Î¡È½é¿Ø¡É¤Ï£³·î£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÂÐ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Åìµþ£Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÀï½Ð¾ì¤¬ºòÇ¯¤è¤ê£¸Æü¤âÁá¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢Ä´À°¤¬ËüÁ´¤Ê¾Úº¸¤À¡£¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¸å¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ØÄ¾¹Ô¤·£±»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤¿¡££±£¸ÅÙÌÜ¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÀ¤¦¡Ö£³¡¦£²£·¡×¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë
◆坂本×田中将　25年2月17日、那覇キャンプでのライブBPで対戦して以来、四球。対外試合での直接対決は23年3月24日の東京Dでのオープン（OP）戦が最後。その時は1打席の対戦で中飛だった。坂本から見た対戦成績は
Âç¡¡²ñ¡¡ÂÇ¡½°Â¡¡Î¨¡¡¿¶
¸ø¼°Àï¡¡£±£¸¡½£µ¡¥£²£·£¸¡¡£´
ÆüËÜ£Ó¡¡£¹¡½£³¡¥£³£³£³¡¡£³
µå¡¡±ã¡¡£²¡½£±¡¥£µ£°£°¡¡£°
£Ï£ÐÀï¡¡£´¡½£°¡¥£°£°£°¡¡£±
¡¡¹ç·×¤Ç¤Ï£³£³ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï¡¥£²£·£³¤À¡£