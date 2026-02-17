¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤¬Êá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¡ÖÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¥ª¡¼¥À¡¼¡£°ìÈÖ¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµ»°ÎÝ¼ê¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Êá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Î·ª¸¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥óÊáµå¤äÆÃ¼é¤â´Þ¤á¤¿Êá¼êÎý½¬¤Î¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¡Ø²õ¤¹¡Ù¤Î°ì´Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÄ¶¹¶·âÅª¥ª¡¼¥À¡¼¡£°ìÈÖ¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÊá¼ê¡¦³¤Ìî¤ÎÂÇÎÏ¤Ï¼åÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤Î²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¡ÖÊá¼ê¡¦·ª¸¶¡×¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤Î¼«¼¼¤ËËÜ¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿²ñÃÌ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£ËÜ³Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤«¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡ÖÊá¼êÎý½¬Æü¡×¤ò·è¤á¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿·ª¸¶¤Ï£´ºÐ¾å¤Ë¹ÃÈåÂóÌé¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÔÆ°¤ÎÀµÊá¼ê¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ£²£°Ç¯¤«¤é¤Ï³°Ìî¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êá¼ê¤Ï£²£±Ç¯¤Î£³»î¹ç¤¬ºÇ¸å¡££²£³Ç¯¤«¤é¤Ï»°ÎÝ¤¬ËÜ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹ø¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢£²£²Ç¯£³·î¤Ë¤Ïº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤Î¸Å½ý¤â»ý¤Ä¡£¡ÖÅê¼ê¤äÌî¼ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£´ÊÃ±¤ÊÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥È¥é¥¤¤¹¤ë¡£¡ÊÅçÈø¡¡¹À°ìÏº¡Ë