¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û»³²¼½ØÊ¿Âç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê³«ËëÅê¼ê¤ØËÜ³Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë³«»ÏŽ¢°ìÈÖºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬»Å»öŽ£18Æü¤Ë½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ø
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ø¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡££±£µÆü¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç£±£µ£´¥¥í¤ò·×Â¬¡£½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤òÍ½Äê¤¹¤ë£±£¸Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦¥µ¥à¥Æ¥£Àï¡Ê£Ó£Ï£Ë£Ë£Å£Î¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÂçÌò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿ÈÖÌÜ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ìÈÖºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¹ø¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¿ÉüÎý½¬¡£¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤»¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÂÐÂÇ¼Ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÃÊ³¬¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¶åÎ¤¤â½çÄ´¤Ç¡¢£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜ¾ë¤äÁ¾Ã«¤ÏÆ±¤¸µÜºê¤Ç¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²ÃÃæ¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤â¡¢¾ï¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£Âç²ñ¤âºÇ½ª¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿£±£¶£±¥¥í±¦ÏÓ¡£¿´µ»ÂÎ¤òËá¤¾å¤²¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÄ¹ÅÄ¡¡µü¡Ë