°æ¾åÏÂ¹á¡¡10ºÐÄ¹½÷¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¼êºî¤êÊó¹ð¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î°æ¾åÏÂ¹á¡Ê45¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢10ºÐÄ¹½÷¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¤òÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤êÂç¤¤¯ºî¤ê²á¤®¤ÆÈ¢¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤È¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡Ì¼¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤â¤é¤¨¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢Èþ¤·¤¯È¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Çä¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö#9³ä»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¡#¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¾Ð¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÈÓÄÍ·ò»á¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ö¹ÓÀî¥¢¥ó¥À¡¼¡¡¥¶¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡THE¡¡MOVIE¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈÓÄÍ»á¤È2012Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£15Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¡¢Ì¼¤µ¤óÏÂ¹á¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£