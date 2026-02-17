°æ·å¹°·Ã¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¥ª¡¼¥ë5¤Î¼ÂÎÏÈ¯´ø¡ªÌÚÂ¼ÂóºÈ¤â´¶¿´¤·¤¤ê¡Ö¹°·Ã¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¤è¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê29¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¡Ê·îÍË¡¡¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÍÉ²¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡¡Requiem¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡ß¶µ¾ì¡ª¥³¥é¥ÜSP¡×¤È¤·¤ÆÌÚÂ¼ÂóºÈÎ¨¤¤¤ë¶µ´±¡õÂ´¶ÈÀ¸VS·±ÎýÀ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¶µ´±¡õÂ´¶ÈÀ¸¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢ÏÂÅÄÀµ¿Í¡¢¡Ö·±ÎýÀ¸¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢timelesz¡¦º´Æ£¾¡Íø¤È¤¤¤¦¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡£
¡¡°æ·å¤Î¾Ò²ð¤Ç¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥ª¡¼¥ë5¤À¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°æ·å¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â²áµî¤Î±É¸÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë5¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥²¥¨¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°æ·å¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î¥µ¥¤¥³¥í¤ÎÌÜ¤Î·×»»¤òÁÇÁá¤¯Àµ²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö·±ÎýÀ¸¥Á¡¼¥à¡×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¡Ö¶µ´±¡õÂ´¶ÈÀ¸¥Á¡¼¥à¡×¤Ë²÷¾¡¡£ºÇ¸å¤Î¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤âÃæ¿´¤ÇÃç´Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¸«»öÁ´ÌäÀµ²ò¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë5¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤â¡Öº£¡¢ËÜÅö¤ËÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹°·Ã¤Á¤ã¤óÀ¨¤¤¤è¡×¤ÈºÆ¤Ó´¶¿´¤·¤¤ê¡£°æ·å¤â¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ·å¤ÏÊÐº¹ÃÍ¤Ï73¤ÎÊ¡²¬¥È¥Ã¥×¤Î¸©Î©¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦½¤Í²´Û½Ð¿È¤Ç¡¢ÁáÂç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£