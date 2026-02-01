¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè1Æü ¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ vs ¥·¥ã¥ó ¥¸¥å¥ó¥Á¥§¥ó
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü～2026Ç¯2·î22Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ] 2 - 0 [¥·¥ã¥ó ¥¸¥å¥ó¥Á¥§¥ó]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢Âè4¥·ー¥É¤Î¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ¤È¥·¥ã¥ó ¥¸¥å¥ó¥Á¥§¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥À¥Ë¥ë ¥á¥É¥Ùー¥¸¥§¥Õ¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-17 04:32:06 ¹¹¿·