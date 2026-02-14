¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡3ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏµÆÃÏ¹§Ê¿¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤Ï·òºß¡¡°ìÌÜ»¶¤ÎÆ¨Áö¤À
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï³«Àß73¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÈÁêÀÈ´·²¤ÎµÆÃÏ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤Ï·òºß¡£¤³¤³°ìÁöÆþº²¤Ç¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÄ´À°¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£°ìÌÜ»¶¤ÎÆ¨Áö¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡Áê¼êÉ®Æ¬¤Ïº´¡¹ÌÚ¡£2ÆüÌÜ4R¤òÆ¨¤²¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¶¯¹¶ºö¤Ë½Ð¤ë¡£º´Æ£¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ç¾å°Ì¤Ë¶á¤¤Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥É¤«¤é¼«ºß¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ³èÏ©¤ò³«¤¯¡£»³ºê¤âÉÝ¤¤Â¸ºß¡£5¥³¡¼¥¹ÁÛÄê¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡£·êÅÞ¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡ã1¡äµÆÃÏ¹§Ê¿¡¡½®¤Î¸þ¤¤ÏÄ¾¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Æ»Ãæ¤ÇÁ´¤¯¥«¥¸¤¬Íø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¤â¥À¥Ã¥·¥åÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆÎôÀª¤À¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡£
¡¡¡ã2¡äÆþ³¤³¾¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ç³ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¥ß¥¹¡£´¶¿¨¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¤ÏÁÀ¤¨¤ë´¶¤¸¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÀ°È÷¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡ã3¡äº´¡¹ÌÚ´°ÂÀ¡¡¥Ú¥é¤ÏÃ¡¤ÊÑ¤¨¤¿¡£¿ô»ú°Ê¾å¤ÇÂ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½ÐÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¿¤Ó¤â¤¤¤¤¡£¼ã¾¾¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã4¡äº´Æ£Íã¡¡¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¾õÂÖ¡£¼ã¾¾¤Ç¤¤¤¤»þ¤ÎÂÎ´¶¡£¥È¥ë¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Â¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä»³ºê·´¡¡¥º¥ÐÈ´¤±¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ã6¡äÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡¥¿¡¼¥ó¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÉôÊ¬¡¢²¡¤·¤Ï¤¢¤ë¡£Â¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£¿¤Ó¤ÇÉáÄÌ¤Î¿ÍÁê¼ê¤Ê¤é¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£