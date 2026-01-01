¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦°æ¸ýÏÂÊþ¡¡µß±ç¤ÇNPBÄÌ»»254»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ËÄ©Àï
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼ç¤Ëµß±ç¤ÇÄÌ»»254»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿°æ¸ýÏÂÊþÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤À¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÅ²¬¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â·¬ÅÄ¿¿À¡¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡¢57¡Ë¤«¤é¤â½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é½çÄ´¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ï¤Ê¤¤¡£µð¿Í¤ÇÄÌ»»173¾¡¤òµó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î·¬ÅÄCBO¤À¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÉÔ´·¤ì¤ÊÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡Ê·¬ÅÄCBO¤«¤éµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ËÀèÈ¯¤ÎÅêµå½Ñ¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤ß¼è¤Ã¤ÆÅêµå¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¡£µß±ç·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀèÈ¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ëÃæ¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Î¡ÊÉðÅÄ¡Ë¾¡¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÈ¯¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤ËÀèÈ¯¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·¬ÅÄCBO¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÇÉðÁê¤«¤éÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤Ë¿Ê¤ß¡¢15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¤«¤é37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£23Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£24Ç¯¤³¤½32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤â¡¢25Ç¯¤Ï5»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤êºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î¼ã¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢NPBÄÌ»»254»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ40¥Û¡¼¥ë¥É¤âµÏ¿¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¼êËÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°æ¸ý¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¸ý¡¡ÏÂÊþ¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤«¤º¤È¤â¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë1·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£ÉðÁê¹â¤«¤éÅìÇÀÂçËÌ³¤Æ»¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯¤Ë¿Ê¤ß¡¢15Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¤«¤éµß±ç¤Ç37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£24Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇºòÇ¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£NPBÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï254»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡7ÇÔ3¥»¡¼¥Ö¡¢40¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦66¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢75¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£