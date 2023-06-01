¹âÍüº»Íå¡¢ÎÞ¤âÎ®¤·¤¿¸½ÃÏ¤Ç¡È¿è¤Ê¤ª¸«Á÷¤ê¡É¡¡¥³¡¼¥Á¡¢Î¢Êý¤¬¡ÄºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¸÷·Ê¡Ö²ÖÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï1²óÌÜ114.0¥á¡¼¥È¥ë¡¢2²óÌÜ127.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹ç·×234.5ÅÀ¤Î16°Ì¤Ç4Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢¹âÍü¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸½ÃÏ¤òµî¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡È¿è¤Ê¤ª¸«Á÷¤ê¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤âÎ®¤·¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿¸½ÃÏ¤ÇºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¸÷·Ê¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿º®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦´Ý»³´õ¤È¹âÍü¤Î¼þ¤ê¤Ë¥³¡¼¥Á¤é¤¬²ÖÆ»¤òºî¤ê¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¡£¿è¤Ê¸«Á÷¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥ß¥é¥Î¤Ø½ÐÈ¯¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁª¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¡¢#TEAMJAPAN ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬²ÖÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¸«Á÷¤ê¡¡´Ý»³Áª¼ê¡¢¹âÍüÁª¼ê¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â´Ñ¤ë¤è¡¼´èÄ¥¤ì¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¹âÍü¤ÏÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ì´¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÃæ¤Ë´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë