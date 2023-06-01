¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡ÛÆüËÜ6°Ì¤Ç3²óÌÜ¿Ê½Ð¡¡2²óÌÜ½ª¤¨¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬Âç¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢È¯¤Ç¥È¥Ã¥×¡¡2°Ì¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢3°Ì¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡Æó³¬Æ²¡õ¾®ÎÓ¡¢W¥¨¡¼¥¹ºÇ½ª¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à 2²óÌÜ(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
º£Âç²ñ¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß½Ð¾ì¡£2²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3²óÌÜ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Î2¿Í¤¬1²ó¤º¤ÄÈô¤Ö¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Ç¡¢1²óÌÜ¤òÈô¤Ó¾å°Ì12¥Á¡¼¥à¤¬2²óÌÜ¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë3²óÌÜ¤Ø¤Ï¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï1²óÌÜ¤Î1¿ÍÌÜ¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬131.5¥á¡¼¥È¥ë¡£2¿ÍÌÜ¤Î¾®ÎÓÁª¼ê¤¬129.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×272.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Ï1¿ÍÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²Áª¼ê¤¬131.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢»ÃÄê3°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï130.0¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹ç·×535.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3²óÌÜ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï568.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢2°Ì¤Ï547.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢3°Ì¤Ï538.0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¾¡Éé¤Î3²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£