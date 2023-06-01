Îó¼Ö¤Ç½Ð¹ñ»î¤ß¹´Â«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¡¢µð³Û±ø¿¦¤Îµ¿¤¤
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦¤Ç¤Îµð³Û±ø¿¦»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤¬ÁÜººÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ±Ä¸¶»ÒÎÏ´ë¶È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¡×¤ò¤á¤°¤ëµð³Û±ø¿¦»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö¹ñ²È±ø¿¦ÂÐºö¶É¡×¤Ï15Æü¡¢¥Ï¥ë¥·¥Á¥§¥ó¥³¸µ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ë¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¼ý±×¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»ñ¶â¤Î°ìÉô¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¥Ï¥ë¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥ë¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤ÏµîÇ¯11·î¤Ë¼«Âð¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¡¢Îó¼Ö¤Ç½Ð¹ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¸¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤À¤Ã¤¿¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯»á¤¬ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Ø¤ÎÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£