Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ø¡¡Á÷ÅÅ»î¸³
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼óÅÔ·÷¤ËÁ÷¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¡ØÇðºê´¢±©¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á÷ÅÅ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ÎÁ÷ÅÅ»î¸³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¤ÏÊ¡Åç¤Î»ö¸Î°Ê¹ß¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤¬½é¤á¤ÆºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¸¶È¯¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÅÅµ¤¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Á÷ÅÅ»î¸³¤Ï20Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸¡ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Íè·î18Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£