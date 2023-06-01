¡Ú¸ÞÎØ¡Û½éºÎÍÑ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜ¤Ï£²²óÌÜ½ª¤¨£¶°Ì¡Ä¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤Î£×¥¨¡¼¥¹¤Ï±¿Ì¿¤Î£³²óÌÜ¤Ø
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¡ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê£±£¶Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡Ë
¡¡¡Ú¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£±£¶Æü¡á¾¾Ëö¼é»Ê¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢£²²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ£¶°Ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î£³²óÌÜ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬£±£³£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£³£·¡¦£´ÅÀ¡¢¾®ÎÓ¤¬£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£³£´¡¦£¹ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¹ç·×£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È£±£¸¡¦£¹ÅÀº¹¤Ç£²²óÌÜ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££²²óÌÜ¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬£±£³£±¡¦£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£±£³£°¡¦£²ÅÀ¡¢¾®ÎÓ¤¬£±£³£°¡¦£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£³£²¡¦£·ÅÀ¡££²²ó¤Î¹ç·×£µ£³£µ¡¦£²ÅÀ¤Î£¶°Ì¤Ç£³²óÌÜ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥È¥Ã¥×¤Ï£µ£¶£¸¡¦£·ÅÀ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢°Ê²¼¡¢£µ£´£·¡¦£³ÅÀ¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢£µ£³£¸¡¦£°ÅÀ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂ³¤¯¡£¾®ÎÓ¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¿Ø¤ÇÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØÄÌ»»£´¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ø¡¢±¿Ì¿¤Î£³²óÌÜ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè£³Âç²ñ¤Ö¤ê¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð£¹£¸Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ°ÊÍè¤Ç¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Î¸ÞÎØ½éÂå²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£´¿Í¤ÇÀï¤¦ÃÄÂÎ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡££²¿Í¤ÇÀï¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò£²²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇÂç£³²óÈô¤Ó£¶²ó¤Î¹ç·×¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£ÂÎÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¼ïÌÜ¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï²áµî¡¢£×ÇÕ¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï£´ÅÙ¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç£±ÅÙ¡ËÁÈ¤ßÉ½¾´Âæ¤Ïºòµ¨£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿£±²ó¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¡º£Âç²ñ½éºÎÍÑ¼ïÌÜ¡££²¿Í£±ÁÈ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¿Í¤¬ºÇÂç£³²óÈô¤Ö¡££±²óÌÜ¤Î£±£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬£²²óÌÜ¤Ë¿Ê¤ß¡¢£¸°Ì¤Þ¤Ç¤¬ºÇ½ª£³²óÌÜ¤Ë¿Ê¤àÊý¼°¡£³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×£²¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áè¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ½ç°Ì¤ÎÊÑÆ°¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡££²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£´¿ÍÀ©¤ÎÃÄÂÎ¡ÊÃË»Ò¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¼ïÌÜ¡£