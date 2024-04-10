¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¥Ù¥·¥¢Áê¼ê¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¡Àä¶«¤¹¤ë¥Ù¥·¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç´¿À¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Çº£¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤ËÀµÊá¼ê¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¿¿¸å¤í¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¡¢»°ÎÝÉÕ¶á¤«¤é¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢»³ËÜÍ³¿¤âº¸Íã¥Ö¥ë¥Ú¥óÉÕ¶á¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Áê¼ê¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£2AÅê¼ê¤È¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÄËÎõ¤Ê±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤Î¹â¤á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥·¥¢¤¬Àä¶«¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¥Ù¥·¥¢¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë°¦Ì¼¤òË´¤¯¤·¡¢Ìþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇºÆ¤ÓÃç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ïµ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÌó300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£