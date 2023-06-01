ÆüËÜ¿Í¥á¥À¥ê¥¹¥È¾×·â¤Î1Ëç¡¢NY¥¿¥¤¥à¥º¤âµÓ¸÷¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡ËÙÅç¹Ô¿¿¤Ë¹¤¬¤ëÈ¿¶Á
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£15Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î2²óÀï¤Ë¡¢ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤â¶Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2²óÀï¡£¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤â¡¢²¿¤È¤«Âè2¥¨¥¢¤òÈô¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ÃåÃÏ¤ÇºÆ¤Ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£¤¹¤°¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤È¤â¤Ë³ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ú¡¼¥¸¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Àè¤Ë¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤·¤ÆÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢ËÙÅç¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¡£¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¢¥¤¥¯¥Þ¡¦¥Û¥ê¥·¥Þ¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊµÕ¸þ¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎºÇ¤â¥Ð¥º¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î¼Â¶·ÀÊ¤â¶ÄÅ·¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥â¡¼¥°¥ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥¬¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Â¶·¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
